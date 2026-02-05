Tiësto claimt 17 mln in Amsterdam en vliegt naar Las Vegas

DJ Tiësto en het Amerikaanse advocatenkantoor Greenberg Traurig gaan proberen hun juridische conflict te schikken. Dat is dinsdag afgesproken tijdens een zitting bij het Gerechtshof Amsterdam. Vrijwel meteen daarna pakte de DJ het vliegtuig naar Las Vegas waar hij zaterdag een show geeft.

Tiësto, die de naam Tijs Verwest in zijn paspoort heeft staan, houdt Greenberg Traurig aansprakelijk voor een onjuist fiscaal advies. Daardoor moest hij in 2020 naar eigen zeggen onnodig 17 miljoen dollar afdragen aan de Amerikaanse belastingdienst. Dat bedrag eist hij terug. Dat probeerde hij al eerder in 2024. Toen oordeelde de rechtbank dat Tiësto inderdaad een verkeerd fiscaal advies had gekregen, maar dat er geen schade was. Volgens de rechter had de dj ook zonder dat advies belasting moeten betalen in de Verenigde Staten en was het uiteindelijke bedrag mogelijk zelfs hoger uitgevallen.

Hoger beroep

Dinsdag diende het hoger beroep dat Tiësto had aangespannen tegen de eerdere uitspraak. Tijdens de zitting vroeg de voorzitter van het hof wat voor Tiësto nu de kern van de zaak is: erkenning van de fout of financiële compensatie? Volgens de dj gaan die twee hand in hand. Een vergoeding is voor hem meer dan geld alleen, zei hij. Zonder compensatie zou een gelijk krijgen weinig betekenis hebben.

Dagen in de VS

Tiësto betoogt dat hij bij een juist fiscaal advies zijn verblijf in de VS had kunnen beperken en zo belastingheffing had kunnen voorkomen. Na internationale optredens had hij zijn tijd ook buiten de Verenigde Staten kunnen doorbrengen, stelt hij. Greenberg Traurig bestrijdt dat beeld en stelt dat Tiësto in eerdere jaren weinig aandacht had voor waarschuwingen over het aantal dagen dat hij in de VS verbleef. Dat hij nu zegt zijn leven eenvoudig anders te hebben kunnen inrichten, noemt het kantoor niet geloofwaardig.

Butselaar

De zaak staat niet op zichzelf. De fiscale problemen van Tiësto kwamen aan het licht in de nasleep van het strafrechtelijk onderzoek naar de zogeheten ‘fiscalist van de sterren’, Frank Butselaar. Volgens Tiësto stortte zijn wereld in toen hij in 2018 hoorde dat zijn fiscale positie jarenlang niet had geklopt en hem zware boetes en zelfs een gevangenisstraf boven het hoofd hingen. Dat is voor hem een andere reden om de zaak juridisch uit te vechten, zo verklaarde hij dinsdag. Tiësto zegt zich verantwoordelijk te voelen voor jongere dj’s die via hem met dezelfde adviseur in contact kwamen en eveneens in de problemen raakten. De uitkomst van het geschil kan volgens hem daarom verder reiken dan zijn persoonlijke zaak.

Las Vegas

Afgesproken is dat team-Tiësto en Greenberg Traurig de komende weken in overleg gaan om tot een schikking te komen. Als het overleg mislukt, zal het gerechtshof zich op een later moment inhoudelijk uitspreken over de aansprakelijkheid en eventuele schadevergoeding. Tiësto zelf zal dat overleg met alle plezier overlaten aan zijn adviseurs. Zaterdag heeft hij alweer een show in de prestigieuze OMNIA Nightclub in het Caesars Palace in Las Vegas. Opmerkelijk: als man is uw ticket ($161.25) ruim anderhalf keer zo duur als vrouw ($96.75)