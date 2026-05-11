Grootste daling ondernemersvertrouwen in jaren

Dat melden het CBS, de KvK, het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland. Het ondernemersvertrouwen daalde op de index die dat meet naar -14,8 aan het begin van het tweede kwartaal van 2026. Dat is de grootste daling van het vertrouwen sinds begin 2022. Daarnaast verwachten meer bedrijven stijgende verkoopprijzen.

De daling van het ondernemersvertrouwen komt doordat ondernemers negatiever zijn over zowel de ontwikkeling als de verwachting van het economisch klimaat. Het ondernemersvertrouwen ligt nu op het laagste niveau na eind 2022, toen de energieprijzen sterk gestegen waren na de Russische inval in Oekraïne.

Meer ondernemers verwachten stijging verkoopprijzen

Per saldo 30 procent van de ondernemers verwacht dat de verkoopprijzen zullen stijgen in de komende drie maanden, tegen 20 procent een kwartaal eerder. Het saldo is nog wel lager dan tijdens de piek van 2022, toen 47 procent van de ondernemers verwachtte dat de verkoopprijzen zouden stijgen. In de handel en de industrie is het saldo meer dan verdubbeld ten opzichte van een kwartaal eerder. Ook in de dienstverlening verwachten meer ondernemers prijsstijgingen, maar ligt het saldo met ruim 21 procent lager dan in de handel en de industrie.

Tekort aan arbeidskrachten

Nog altijd noemt 30 procent van de bedrijven een arbeidskrachtentekort als belangrijkste belemmering in de bedrijfsvoering. Dit daalt gestaag sinds de piek van juli 2022, toen bijna de helft van de bedrijven last had van personeelstekort.

Ruim 19 procent van de bedrijven ervaart onvoldoende vraag als belangrijkste belemmering. Financiële beperkingen zijn voor 11 procent van de bedrijven de belangrijkste belemmering. Ondanks een lichte stijging is productiemiddelentekort voor slechts 8 procent van de bedrijven de belangrijkste belemmering.



De categorie andere oorzaken nam toe van ruim 12 procent naar ruim 17 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Hier noemen bedrijven onder andere de huidige geopolitieke situatie, economische onzekerheid, en wet- en regelgeving. Bijna een derde van de ondernemers ervaart geen belemmeringen.

Bron: CBS