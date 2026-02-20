Massaal bezwaar belastingrente: wat moet je weten?

Staatssecretaris Heijnen (Financiën) heeft de Tweede Kamer onlangs geïnformeerd over de recente uitspraak van de Hoge Raad over de hoogte van het belastingrentepercentage op belastingaanslagen.

De staatssecretaris meldt dat de Hoge Raad de rechtsvragen uit de massaal bezwaarprocedure voor zowel de vennootschapsbelasting als de andere belastingen heeft beantwoord.

De Hoge Raad heeft beslist dat het hogere belastingrentepercentage van de vennootschapsbelasting niet mag worden toegepast. Het algemene belastingrentepercentage van de andere belastingen waarvoor ook een massaal bezwaarprocedure liep, mag wel worden toegepast.

Twee collectieve uitspraken

De inspecteur van de Belastingdienst zal twee aparte collectieve uitspraken doen over de bezwaren tegen de hoogte van het belastingrentepercentage, die vallen onder de massaal bezwaarprocedure. De collectieve uitspraak voor de vennootschapsbelasting wordt uiterlijk op 25 februari 2026 in de Staatscourant en op de internetsite van de Belastingdienst gepubliceerd, meldt de staatssecretaris. De uitspraak voor de andere belastingen wordt op een later moment gepubliceerd. Tegen de uitspraken kan niet in beroep worden gegaan.

Vennootschapsbelasting

De eerste collectieve uitspraak gaat over de bezwaren over het belastingrentepercentage voor de vennootschapsbelasting die onder de massaal bezwaarprocedure vallen. Deze bezwaren zullen met deze collectieve uitspraak worden toegewezen.

De inspecteur gaat de belastingrente van alle aanslagen vennootschapsbelasting die onder de massaal bezwaarprocedure vallen aanpassen. Dit gebeurt binnen 6 maanden nadat de collectieve uitspraak is gedeeld. Bezwaarmakers krijgen hier bericht over.

Andere belastingen

De tweede collectieve uitspraak gaat over de bezwaren tegen het belastingrentepercentage voor de inkomstenbelasting en andere belastingen die onder de massaal bezwaarprocedure vallen. Deze bezwaren zullen met de tweede collectieve uitspraak worden afgewezen.

De inspecteur hoeft de belastingrente op de belastingaanslagen waartegen bezwaar is gemaakt niet aan te passen. Het belastingrentepercentage op die belastingaanslagen klopt namelijk. Bezwaarmakers krijgen verder geen reactie meer op hun bezwaar.

Bij bezwaarmakers die het naast de hoogte van het belastingrentepercentage niet eens zijn met andere onderdelen van de belastingaanslag, worden deze onderdelen apart beoordeeld. Daarop krijgen bezwaarmakers volgens de normale regels een reactie. Meer hierover is te lezen op de pagina Wanneer hoor ik meer over mijn bezwaar? op de internetsite van de Belastingdienst.

Kamerbrief gevolgen arrest Hoge Raad inzake onverbindendheid verhoogd percentage belastingrente vennootschapsbelasting

Meer informatie op de site van de Belastingdienst