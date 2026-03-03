Korting afdwingen wegens AI ‘oerdom’

Pheijffer gooit met zijn column in het FD regelmatig een steen in de vijver en deze keer gaat het over de controlefee die KPMG international aan Grant Thornton betaalt. Die is met 14% verlaagd omdat er gebruik wordt gemaakt van AI: dat maakt het werk goedkoper. “Ik vermoed dat KPMG niet goed heeft nagedacht over het publicitaire effect van een dergelijk verzoek. Een beetje dom, to put it mildly. Wellicht had de accountantsorganisatie niet gerekend op dergelijke publiciteit, maar ook dat is dom. Er zijn altijd betrokkenen die dit soort zaken onder de aandacht van de pers brengen en bovendien betreft de controlefee gepubliceerde en dus openbare informatie.”

Inzetten op minstens 25%

Inzet van AI levert zowel (investerings)kosten als (personeels)besparingen op. Of de controlekwaliteit erdoor verbetert, moet nog worden bezien, aldus Pheijffer. “KPMG had zijn tijd en energie beter kunnen steken in het waarmaken van deze stelling dan in het onderhandelen over een korting op de te betalen controlefee.”

En klanten van KPMG zelf zullen nu ook gaan onderhandelen over een korting op de controlefee. “Zelf zou ik inzetten op minstens 25% – dat geeft wat speelruimte om na een robbertje vechten een concessie te doen. […] Kortom, KPMG is niet een beetje dom geweest, maar oerdom door een schot in eigen doel te plaatsen.”

