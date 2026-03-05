Accountant onderzoekt studie naar moslimdiscriminatie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een accountant ingeschakeld om onderzoek te doen naar mogelijke belangenverstrengeling bij een studie naar discriminatie van moslimjongeren. Aanleiding is berichtgeving in Trouw.

In opdracht van het ministerie voerde het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) recentelijk een onderzoek uit naar discriminatie en uitsluiting van moslimjongeren. Bij het bewuste onderzoek was mogelijk sprake van belangenverstrengeling, zo blijkt uit onderzoek van Trouw.

Het onderzoek werd medegefinancierd door de ISN Academie. De academisch directeur van de ISN Academie is de echtgenoot van de wetenschapper die namens KIS het bewuste onderzoek naar moslimdiscriminatie aanstuurde. Deze familieband werd niet vermeld in het onderzoeksrapport en was ook niet gemeld bij het ministerie dat pas onlangs van de relatie hoorde. Minister Thierry Aartsen (VVD) werd dinsdag over de kwestie geïnformeerd.

Twijfels over onafhankelijkheid

Het ministerie heeft een accountant gevraagd een financieel onderzoek te doen naar de kwestie, meldt Trouw. Ook wordt er een onafhankelijke wetenschappelijke review uitgevoerd om uit te zoeken ‘wat dit betekent voor de wetenschappelijke uitkomst van dit onderzoek’, meldt het ministerie. ‘Uit deze review moet blijken of het onderzoek voldoende betrouwbaar is.’

Onderzoek

In het rapport van KIS staat dat jonge moslims in Nederland regelmatig te maken krijgen met discriminatie en uitsluiting. Volgens de onderzoekers heeft dat negatieve gevolgen voor hun welzijn, eigenwaarde en toekomstperspectief. Voor het onderzoek werden gesprekken gevoerd met 57 moslimjongeren en werd bestaande literatuur bestudeerd. Het rapport bevat daarnaast aanbevelingen voor overheden om discriminatie en uitsluiting van moslimjongeren tegen te gaan.

Reactie KIS

Het Kennisplatform Inclusief Samenleven, een programma van het Verwey-Jonker Instituut en Movisie, erkent dat de familieband de schijn kan wekken dat het onderzoek niet volledig onafhankelijk was. Volgens het kennisplatform had de ISN Academie echter geen invloed op de opzet of de uitkomsten van het onderzoek.

Bron: Trouw.