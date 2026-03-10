Brandstofprijzen rijzen de pan uit, reiskostenvergoeding onder druk

De stijgende brandstofprijzen zetten de reiskostenvergoeding voor werknemers opnieuw ter discussie. Een liter diesel kost inmiddels gemiddeld 2,519 euro en benzine rond de 2,453 euro. Is die 23 cent per kilometer nog voldoende, vroeg BNR zich af.

De radio van zakelijk Nederland sprak hiervoor met de Algemene Werkgeversvereniging Nederland die aangeeft dat het belangrijk is dat werknemers betaalbaar naar hun werk kunnen blijven reizen.

Tegelijkertijd waarschuwt de werkgeversorganisatie dat een aanpassing van de vergoeding niet zomaar wordt doorgevoerd, omdat de huidige grens van 23 cent per kilometer het maximale bedrag is dat belastingvrij mag worden uitgekeerd. Als werkgevers daarboven gaan, wordt het extra bedrag door de fiscus gezien als loon en moet er belasting over worden betaald.

Oplossing bij overheid

Mocht blijken dat brandstofprijzen structureel hoger blijven, dan ligt volgens AWVN een oplossing eerder bij de overheid. Zo zou er bijvoorbeeld gekeken kunnen worden naar een aanpassing van accijnzen of andere maatregelen om de brandstofprijzen te temperen.

Een vergelijkbare discussie speelde ook in 2022, toen de brandstofprijzen sterk opliepen na geopolitieke spanningen. Vakbonden drongen toen aan op compensatie voor werknemers. Uiteindelijk werd de fiscale vrijstelling verhoogd van 19 naar 23 cent per kilometer, zodat werkgevers hogere reiskosten konden vergoeden zonder extra belastingdruk.

Piek of structueel?

Voorlopig is het volgens AWVN nog te vroeg om te zeggen of opnieuw ingrijpen nodig is. “We zitten pas een paar dagen in deze situatie”, zegt Anne Megens, directeur beleid en advies bij AWVN. “Het is nog onduidelijk of het om een tijdelijke piek gaat of om een structureel hoger prijsniveau.”

Bron: BNR