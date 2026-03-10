Inflatie blijft in februari stabiel op 2,4 procent

De inflatie in Nederland is in februari 2026 uitgekomen op 2,4 procent op jaarbasis. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het percentage is gelijk aan dat van januari en komt overeen met de snelle raming die het statistiekbureau begin maart publiceerde.

Het inflatiecijfer geeft aan hoeveel duurder consumentengoederen en -diensten zijn geworden ten opzichte van een jaar eerder. Vergeleken met januari stegen de prijzen in februari met 1,0 procent. Gemiddeld ligt de prijsstijging in februari in de afgelopen tien jaar op 0,8 procent.

Duurdere vliegtickets stuwen inflatie

Vooral internationale vliegtickets droegen bij aan de inflatie. Die waren in februari 0,2 procent duurder dan een jaar eerder, terwijl ze in januari nog 9,7 procent goedkoper waren dan in dezelfde maand van 2025. Ook kleding en schoenen hadden een opwaarts effect op de prijsontwikkeling.

Voeding remt prijsstijging

Tegelijkertijd werd de inflatie gedrukt door de prijsontwikkeling van voeding en alcoholvrije dranken. Deze producten waren in februari 1,2 procent duurder dan een jaar eerder. In januari lag de stijging nog op 2,0 procent.

Inflatie Nederland hoger dan in eurozone

Volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) – de maatstaf die wordt gebruikt om inflatie tussen Europese landen te vergelijken – bedroeg de inflatie in Nederland in februari 2,3 procent. Dat is iets hoger dan in januari, toen het cijfer 2,2 procent was.

In de eurozone als geheel steeg de inflatie van 1,7 procent in januari naar 1,9 procent in februari. Daarmee ligt de inflatie in Nederland nog altijd boven het gemiddelde van de muntunie. Dat komt onder meer doordat diensten hier sterker in prijs stijgen en energieprijzen in Nederland stabiel bleven, terwijl ze in de eurozone daalden.

Nieuwe rekenbasis voor inflatiecijfers

Sinds dit jaar hanteert het CBS een nieuw basisjaar voor zowel de consumentenprijsindex (CPI) als de geharmoniseerde HICP. De index is aangepast van 2015=100 naar 2025=100, zodat de cijfers beter aansluiten bij het huidige consumptiepatroon van huishoudens.