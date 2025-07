Omzet Grant Thornton groeit tot boven € 100 miljoen

Het bedrijfsresultaat verbeterde met 11% – een concreet cijfer noemt Grant Thornton niet. Op basis van het 2023-resultaat zou het 2024-cijfer uitkomen op € 19,6 miljoen.

Top 7 is het doel

De nummer 13 uit de AV Top 50 stelt dat 2024 in het teken stond van veranderingen en bouwen aan de toekomst. “Het jaar werd benut om systemen, processen en de organisatie klaar te maken voor verdere groei. Schaalvergroting is een vereiste voor een duurzame toekomst voor Grant Thornton Nederland.” De organisatie heeft zich afgelopen maand aangesloten bij het platform waar ook de Amerikaanse en Ierse vestigingen van Grant Thornton deel van uitmaken en dat wordt gesteund door investeringsmaatschappij New Mountain Capital. Geen overbodige luxe als het bedrijf de komende drie jaar in omvang, qua omzet en medewerkers wil verdubbelen, zoals CEO Marcel Blöte nog eens benadrukt in het jaaroverzicht. “We streven naar een top 7-notering.”

Eind 2021 lag er nog een groeistrategie die uitging van organische groei en acquisities. “Halverwege 2023 concludeerden we dat grotere stappen nodig zijn om onze ambities waar te maken, mede doordat de consolidatie in de markt zich steeds sneller voltrekt.” Met steun van New Mountain moet via acquisities minimaal 25% groei worden gerealiseerd.

Grootste toename boekte het onderdeel Tax omdat de unit National Tax daarnaartoe is overgeheveld vanuit de General Practice. “De fiscalisten van National Tax zijn nu onderdeel van de grotere groep belastingspecialisten. Dit moet leiden tot betere kennisbenutting op het gebied van jurisprudentie en wet- en regelgeving en uiteindelijk ook betere rendementen.”

Kerncijfers Grant Thornton Nederland

2024 2023 groei in % Omzet (in € mln) 104,6 95,5 9,5 w.v. Assurance 33,9 29,2 16,3 w.v. General practice 30,6 38,4 -20,4 w.v. Advisory 15,8 14,1 11,6 w.v. Tax 23,7 13,8 171,7 Aantal medewerkers 612* 575 6,4 Omzet per fte 170.889 166.045 2,9

*aantal fte gebaseerd op een deeltijdfactor van 0,85 afgezet tegen het gemelde aantal van 720 medewerkers.