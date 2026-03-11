Fiscus haalt 40 miljoen op bij mkb’ers die belasting ontdoken

De fiscus zou al zeker zeven jaar bezig zijn met de groep bedrijven die met complexe internationale structuren inkomstenbelasting zou hebben ontdoken. Het FD baseert zich op stukken die zijn opgevraagd op grond van de Wet open overheid.

Op aanraden belastingadviseurs

Tientallen Nederlandse ondernemers hebben via buitenlandse brievenbusvennootschappen hun bedrijfswinsten de grens over gesluisd en vervolgens als lening of gift weer teruggekregen. Dat gebeurde op advies van belastingadviseurs. Zo hoefde er geen belasting te worden betaald over de eigen winst, maar de Belastingdienst en de rechter zien het anders: die giften en leningen zijn gewoon dividenduitkeringen in een ander jasje.

Volgens de fiscus zouden er de laatste acht jaar 400 van dergelijke ‘agressieve internationale constructies’ zijn bekeken, waarbij voor € 40 miljoen aan naheffingen en boetes is opgelegd. De betrokken ondernemers zijn onder anderen een apotheker, een ICT’er en de uitbaters van een wellnessbedrijf, allemaal goed voor een miljoenenvermogen.

Taakstraffen

In enkele gevallen is ook een strafzaak aangespannen. Twee belastingadviseurs zijn veroordeeld tot taakstraffen en boetes. Het FD legt de link met onder meer het Haags Juristen College (HJC), een trustkantoor dat al twintig jaar terug actief was met belastingroutes die niet zelden via Panama liepen. Uiteindelijk kwam het in 2018 tot niet meer dan taakstraffen.

Bron: FD