De Jong & Laan wil geen onderzoek doen naar KIS-subsidie

Op 5 maart schreef Trouw dat de minister ‘een accountantskantoor’ had gevraagd onderzoek te doen naar belangenverstrengeling bij Kennisplatform Inclusieve Samenleving (KIS). Dat kantoor blijkt De Jong & Laan te zijn. Die wil de opdracht echter niet aannemen, schrijft Accountant.nl.

Begin maart berichtte Trouw over een mogelijke belangenverstrengeling bij onderzoek van KIS naar discriminatie en uitsluiting van moslimjongeren. De academisch directeur van medefinancier ISN Academie bleek getrouwd te zijn met de onderzoeker die het KIS-onderzoek uitvoerde. Die familieband werd niet vermeld in het onderzoeksrapport en ook niet gemeld aan het ministerie.

Na Kamervragen van JA21-Kamerleden Annabel Nanninga en Diederik Boomsma liet minister Thierry Aartsen (Werk en Participatie) weten dat een accountant een financieel onderzoek zou uitvoeren. Daarbij moest niet alleen worden gekeken naar de besteding van subsidiegeld, maar ook naar de manier waarop binnen KIS met integriteitskwesties wordt omgegaan.

Afgewezen

Uit navraag van Accountant.nl blijkt dat het ministerie daarvoor aanklopte bij De Jong & Laan. Dit kantoor is de controlerend accountant van het Verwey-Jonker Instituut, dat penvoerder is van het KIS-programma, en controleerde ook de subsidieverantwoording van KIS. De Jong & Laan wees het verzoek van het ministerie echter af: omdat het kantoor eerder zelf de subsidieverantwoording van KIS heeft gecontroleerd, zou het onderzoek feitelijk neerkomen op het beoordelen van de eigen controlewerkzaamheden.

