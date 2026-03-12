Niet meer maar wel veel grotere deals met private equity

De Nederlandse accountancysector omarmt in hoog tempo richting een nieuw groeimodel. Fusies en overnames worden groter, investeringsfondsen domineren de markt en accountantskantoren zoeken steeds vaker expansie over de grens. Dat blijkt uit de Overnamemonitor Accountancy- en administratiemarkt 2025 van overnameadviseur BHB Dullemond.

Het aantal fusies en overnames bleef in 2025 met 59 transacties vrijwel gelijk aan eerdere jaren. De totale waarde van de deals steeg echter sterk. Met een gezamenlijke transactiewaarde van ruim €1,6 miljard werd een record bereikt. Daarmee ligt de dealwaarde hoger dan die van 2022 en 2023 samen en ongeveer 30% boven het niveau van 2024.

Groei in schaal

De stijging komt vooral door grotere transacties. Waar de meeste overnames nog steeds plaatsvinden bij kleine kantoren, wordt de totale waarde vooral bepaald door deals met organisaties van meer dan honderd medewerkers. Met name transacties in de categorie boven de tweehonderd medewerkers drukken zwaar op het totaal. Volgens het rapport verschuift de sector daarmee van groei in aantallen naar groei in schaal. Overnames worden voor veel kantoren minder een opportunistische stap en steeds vaker een strategische noodzaak om te kunnen investeren en concurreren.

Investeringsfondsen domineren

Private equity speelt daarbij een centrale rol. In 2025 was ongeveer twee derde van alle transacties direct of indirect verbonden aan investeringsfondsen. In termen van dealwaarde is de dominantie nog groter: circa 97% van het kapitaal dat in de sector werd geïnvesteerd kwam van private-equitypartijen. Zij hebben een buy-and-buildstrategieën. Daarbij worden kleinere kantoren toegevoegd aan het geheel. Het aantal zogeheten add-on acquisities nam toe van 21 in 2023 naar 29 in 2024 en 33 in 2025. Tegelijkertijd werden in 2025 zes nieuwe platforms opgericht. Volgens de onderzoekers verandert dit de structuur van de sector fundamenteel. Accountantsorganisaties opereren steeds vaker binnen grotere platformstructuren met externe investeerders.

Machtsverhoudingen verschuiven

De consolidatie werkt direct door in de rangorde van de grootste kantoren. De traditionele top vier blijft stabiel. Daaronder zijn duidelijke verschuivingen zichtbaar. Moore stijgt naar plaats vijf na de fusie van Moore MKW en Moore DRV. Ook PIA Group klimt snel dankzij een reeks overnames, terwijl kantoren als Baker Tilly, Grant Thornton en RSM juist terrein verliezen. Volgens het rapport laat dit zien hoe snel schaalvergroting de verhoudingen in de sector kan veranderen.

Platforms kijken over de grens

Naast consolidatie binnen Nederland groeit de internationale dimensie van de sector. Waar internationalisering vroeger vooral zichtbaar was in het uitbesteden van routinematig werk aan lagelonenlanden, verschuift de aandacht nu naar eigendomsstructuren en internationale platforms.

Investeerders spelen daarin een belangrijke rol. Fondsen bouwen steeds vaker netwerken van accountantsorganisaties in meerdere Europese landen. Zo heeft investeerder Waterland belangen in accountantskantoren in Nederland, België, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Ook Nederlandse platforms zoeken zelf uitbreiding over de grens. De recente overname van het Belgische BOFIDI door Newtone geldt als voorbeeld van een strategie waarbij internationale groei wordt gerealiseerd via bestaande netwerken. De aandacht richt zich daarbij vooral op nabijgelegen markten met een vergelijkbare structuur, zoals België en Duitsland.

Nieuwe kapitaalfase

Volgens de monitor staat de sector aan de vooravond van een nieuwe investeringsfase. Veel private-equityinvesteringen hebben een horizon van vijf tot zeven jaar. In landen waar investeerders eerder instapten, zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, beginnen de eerste fondsen hun belangen inmiddels te verkopen. Dat opent ruimte voor grotere fondsen met meer kapitaal. Tegelijkertijd ontstaan alternatieve financieringsroutes. Zo ging het Britse accountantskantoor MHA, onderdeel van Baker Tilly, in 2025 naar de beurs.

De volgende consolidatiegolf zal volgens de onderzoekers daarom steeds vaker grensoverschrijdend zijn. De accountancy ontwikkelt zich daarmee van een nationale beroepssector naar een internationaal georganiseerde professionele dienstverleningsmarkt.

Download hier het rapport.