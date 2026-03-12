Hoe de Amerikaanse belastingdienst meekijkt met Nederlandse gegevens

Veel Nederlanders met een Amerikaanse nationaliteit of achtergrond hebben geen idee: de Amerikaanse belastingdienst (IRS) ontvangt jaarlijks automatisch gegevens over hun Nederlandse bankrekeningen. Zonder dat ze daar iets voor hoeven te doen. Hoe is dat mogelijk? En wat betekent het voor jou als accountant wanneer zo’n klant zich meldt?

De kern van dit verhaal heet FATCA: de Foreign Account Tax Compliance Act. Deze Amerikaanse wet verplicht banken wereldwijd om informatie over zogeheten ‘US persons’ te delen met de IRS. Nederland heeft een verdrag met de Verenigde Staten dat deze automatische gegevensuitwisseling faciliteert. Nederlandse banken sturen de gevraagde gegevens via de Belastingdienst door naar de IRS.

Elk jaar opnieuw worden gegevens gedeeld van klanten die de bank heeft aangevinkt als mogelijk Amerikaans belastingplichtig. Daarbij gaat het onder andere om:

Saldi van Nederlandse bankrekeningen

Inkomsten uit beleggingen of dividenden

Rekeninginformatie met naam, geboortedatum, adres en BSN

De klant hoeft hiervoor niets te ondertekenen of toestemming te geven. Het gebeurt stilzwijgend, op basis van de internationale afspraken.

Wie loopt risico om als ‘US person’ gemeld te worden?

De bank bepaalt aan de hand van bepaalde signalen of iemand een Amerikaanse link heeft. Dat kan zijn:

Geboorteplaats in de Verenigde Staten

Amerikaanse nationaliteit of paspoort

Eerder gebruik van een Amerikaans postadres of telefoonnummer

Eerdere aanwijzing als belastingplichtige in de VS (bijvoorbeeld via TIN of formulier W-9)

Een klant kan dus jarenlang geen weet hebben van zijn Amerikaanse status, tot het moment dat de bank dit signaleert én gegevens deelt met de Belastingdienst.

Wat betekent dat voor de accountant?

Jij bent voor veel klanten het eerste aanspreekpunt bij fiscale vragen. En dus ook degene die de onrust opvangt wanneer een brief van de bank op de mat valt. Veel van deze klanten zijn verbaasd, boos of in paniek. Ze hebben zich nooit Amerikaan gevoeld, maar worden nu geconfronteerd met brieven over Amerikaanse belastingplicht.

De gevolgen van niet-handelen

Als de IRS eenmaal gegevens ontvangt, kan die de persoon beschouwen als belastingplichtig. Zelfs als er nooit bewust aangifte is gedaan. De risico’s:

Verplichting tot jaarlijkse aangifte (Form 1040) in de VS

Verplichting tot opgave van buitenlandse rekeningen (FBAR)

Risico op boetes bij niet-naleving

Problemen bij het openen of behouden van Nederlandse bankrekeningen

Wat kun je als accountant doen?

Je hoeft geen Amerikaanse specialist te zijn om je klant op weg te helpen. Het begint bij signaleren en geruststellen:

Vraag actief of iemand ooit in de VS is geboren, of een Green Card had

Leg kort uit wat FATCA is en waarom de bank mogelijk informatie doorstuurt

Verwijs door naar een specialist op het gebied van Amerikaanse belastingplicht

De stille realiteit van duizenden Nederlanders

In Nederland wonen naar schatting 42.000 mensen met een Amerikaanse achtergrond. Een deel van hen weet dit niet eens. Maar de Amerikaanse overheid weet het vaak wel – via bankgegevens, FATCA-rapportage en internationale belastingverdragen.

Voor deze mensen kan een simpele bankbrief het startpunt zijn van een jarenlange belastingplicht. En voor jou als accountant het moment om rust, structuur en richting te bieden.

Bij Americans Overseas kun je terecht voor gratis advies en ondersteuning voor mensen die worstelen met hun Amerikaanse belastingverplichtingen. Het team bestaat uit ervaringsdeskundigen die de situatie door en door kennen en kunnen helpen bij het aanvragen van een SSN of ITIN, het indienen van FBAR, het voorkomen van boetes én bij het herstellen van fiscale rust.

Wil je meer weten over hoe je als accountant je klant hierin kunt ondersteunen? Neem contact op met Americans Overseas voor deskundig advies en begeleiding.