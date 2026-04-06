De Nederlandse BV als fiscale valkuil voor Amerikaanse klanten: let op PFIC-regels

Een Nederlandse BV klinkt overzichtelijk. Je klant is directeur-grootaandeelhouder, keurig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en netjes belastingplichtig in Nederland. Maar zodra er sprake is van een Amerikaans staatsburgerschap, wordt het ingewikkelder.

Voor de Amerikaanse belastingdienst (IRS) is een Nederlandse BV geen doorsnee onderneming, maar kan zij worden aangemerkt als een Passive Foreign Investment Company (PFIC). En dat brengt een fors pakket aan rapportageverplichtingen en fiscale risico’s met zich mee.

Wat is een PFIC?

Een Passive Foreign Investment Company is een buitenlandse entiteit waarvan het merendeel van het inkomen passief is (denk aan rente, dividend, royalties) of waarvan de activa hoofdzakelijk bestaan uit passieve beleggingen. Het begrip is breed – en de interpretatie van de IRS is berucht streng.

Voor Amerikaanse belastingdoeleinden worden buitenlandse holdings, beleggingsvennootschappen en soms zelfs actieve BV’s als PFIC aangemerkt, zeker als de activiteiten niet als ‘materieel actief’ worden beschouwd of als het loonzom laag is ten opzichte van de activa.

De praktijk: je klant runt een Nederlandse BV, maar de IRS ziet iets anders

Veel Nederlandse ondernemers die de Amerikaanse nationaliteit hebben – vaak zonder dat dit centraal staat in hun leven – bezitten een BV. Ze gebruiken die voor consultancy, beheer, investeringen of vastgoed. Fiscaal gezien is dat in Nederland doorgaans helder. Maar zodra de IRS meekijkt, kunnen de PFIC-regels van toepassing zijn.

Dat betekent onder meer:

Extra aangifteplicht in de VS via Form 8621 (voor iedere afzonderlijke PFIC)

Behandeling van inkomsten uit de BV als excess distribution

Fiscale boetes en rente bij niet-naleving of te late aangifte

Problemen bij dividenduitkeringen of verkoop van aandelen

De regels zijn dusdanig complex dat zelfs Amerikaanse belastingadviseurs vaak moeten doorverwijzen naar specialisten.

Voorbeeld: geen dividend, toch belasting

Een klant met een Nederlandse BV keert geen dividend uit, maar laat vermogen in de BV zitten. Voor de Nederlandse fiscus prima – het spaart belasting uit. Maar de IRS kan dit aanmerken als een passieve investering in een buitenlandse entiteit, die belast wordt zodra de aandelen worden verkocht of wanneer de IRS een zogenaamde ‘excess distribution’ detecteert. Dit kan leiden tot een fikse naheffing over meerdere jaren, vermeerderd met rente.

Hoe herken je een risicoprofiel?

Als accountant ben je vaak het eerste aanspreekpunt. Stel bij intake of jaargesprek de volgende vragen:

Heeft u de Amerikaanse nationaliteit (ook via geboorte of ouder)?

Heeft u een BV of andere buitenlandse entiteit waarin u een belang hebt?

Wordt er weinig loon uitgekeerd en/of bestaat het vermogen grotendeels uit passieve activa?

Als op een of meerdere vragen ‘ja’ wordt geantwoord, is nader onderzoek gewenst.

Je hoeft geen expert te zijn in Amerikaanse belasting

Het is niet realistisch om als Nederlandse accountant volledig op de hoogte te zijn van het PFIC-regime. Wat wél belangrijk is: dat je de signalen herkent, het gesprek aangaat en op tijd doorverwijst naar een partij met ervaring in Amerikaanse fiscale vraagstukken.

Specialisten zoals Americans Overseas werken samen met US tax professionals die ervaring hebben met het indienen van Form 8621, het opstellen van jaarrekeningen in lijn met Amerikaanse eisen en het begeleiden bij het regulariseren van eerdere jaren.

Waarom is dit belangrijk?

Voorkom verrassingen voor de klant

Een onverwachte Amerikaanse belastingclaim kan grote financiële impact hebben, zeker als het over meerdere jaren teruggaat. Beperk je eigen risico

Door signalen tijdig te herkennen en vast te leggen dat je hebt doorverwezen, voldoe je aan je zorgplicht als accountant. Bied extra meerwaarde aan internationale klanten

Steeds meer ondernemers hebben dubbele nationaliteit of internationale vermogensstructuren. Als jij daar op anticipeert, onderscheid je je als adviseur.

PFIC en compliance: een groeiend aandachtspunt

De PFIC-regels zijn onderdeel van een bredere trend waarbij de IRS wereldwijd informatie verzamelt via onder andere FATCA. Nederland levert via banken en financiële instellingen gegevens aan die kunnen worden gebruikt om US Persons te identificeren met buitenlandse belangen.

Klanten weten dit vaak niet, maar de IRS weet het wel. In die context is fiscale preventie essentieel.

