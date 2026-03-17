Hedgefonds: problemen private equity groter dan gedacht

De problemen in de private equitysector worden door de markt onderschat. Dat stelt Tony Yoseloff van hedgefonds Davidson Kempner Capital Management in The Financial Times.

Volgens Yoseloff is er geen sprake van een eventueel toekomstig risico, maar van een probleem dat zich nu al afspeelt. De sector zou in zwaar weer verkeren, met hoge schulden kampen, zwakke kasstromen hebben en te soepele financieringsvoorwaarden, waardoor de kwetsbaarheid van portfoliobedrijven toeneemt.

Vastgelopen exits

Private equity-partijen hebben volgens hem bovendien moeite om investeringen te verkopen en zitten als het ware ‘vast’. Zo is een recordbedrag van 4 miljard dollar aan beleggingen nog niet verzilverd. Fondsen wijken daardoor uit naar alternatieve structuren zoals continuation funds om toch rendement uit te keren en worden gedwongen om activa af te stoten.

Stijgende rentes drukken op model

Met name stijgende rentes en tegenvallende groei wordt het verdienmodel onder druk gezet. Vooral softwaredeals uit de periode 2019–2022 gelden als kwetsbaar meent Yoseloff. Veel van deze ondernemingen hebben hun buffer aan eigen vermogen grotendeels verbruikt, terwijl waarderingen zijn gedaald en hogere rentes het herstel bemoeilijken.

Ook binnen private credit lopen de risico’s op. Bedrijven kiezen vaker voor zogeheten payment-in-kind (PIK)-constructies, waarbij rente wordt bijgeschreven in plaats van betaald. Volgens de fondsdirecteur is inmiddels sprake van honderden miljarden dollars aan ‘stressed debt’ in de VS.

Golf aan herstructureringen verwacht

Het hedgefonds verwacht dat de komende jaren meer herstructureringen volgen en dat een deel van de private equity-partijen mogelijk zal verdwijnen. Tegelijkertijd ontstaan kansen voor beleggers die zich richten op bedrijven in moeilijkheden.