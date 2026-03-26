Eshuis verhoogt B Corp-score bij hercertificering

Accountants- en advieskantoor Eshuis heeft zijn B Corp-certificering verlengd en daarbij een hogere score behaald. Waar het kantoor in 2022 uitkwam op 84 punten, bedraagt de score bij de recente herbeoordeling 98,4 punten.

B Corp is een internationaal keurmerk voor ondernemingen die worden beoordeeld op hun prestaties op het gebied van onder meer governance, werknemersbeleid, maatschappelijke betrokkenheid, milieu en klantrelaties. De certificering vereist dat bedrijven aantonen dat zij op deze onderdelen aan bepaalde minimumnormen voldoen. Volgens Eshuis weerspiegelt de hogere score de ontwikkeling die het kantoor de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Daarbij is impact volgens het kantoor nadrukkelijker onderdeel geworden van de reguliere bedrijfsvoering.

Verschuiving klanten

De stijging hangt onder meer samen met een verandering in de klantenportefeuille. Eshuis is de afgelopen jaren vaker gaan werken voor organisaties in de publieke sector en in zorg en welzijn. Dat type opdrachten weegt mee in de beoordeling van de maatschappelijke impact. Daarnaast heeft het kantoor een servicelijn opgezet die zich richt op impactondernemen, waarbij klanten worden begeleid bij vraagstukken rond duurzaamheid en maatschappelijke waardecreatie.

Breder kader

Bestuurder Michel Schaepers stelt dat de certificering past binnen een bredere benadering van ondernemen, waarin niet alleen financiële resultaten centraal staan, maar ook de effecten van activiteiten op medewerkers, klanten en de samenleving. De hercertificering vindt plaats tegen de achtergrond van een bredere ontwikkeling waarin meer organisaties zich laten toetsen op niet-financiële prestaties en hun maatschappelijke impact explicieter proberen te maken.