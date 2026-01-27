Personalia | Jelle Schumer treedt toe als partner bij Eshuis

Wat ruim tien jaar geleden begon als de eerste stap van een assistent-accountant groeit nu uit tot een prachtige mijlpaal. Per 1 januari 2026 treedt Jelle Schumer (29) toe als partner bij Eshuis Accountants & Adviseurs.

‘Een stap die past bij zijn ontwikkeling, zijn ondernemersgeest en de manier waarop hij de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan de groei van de organisatie’, meldt Eshuis. Collega’s waarderen hem als iemand die meedenkt, kansen ziet en altijd een stap verder gaat. Dat liet hij onder andere zien bij het opzetten van ons kantoor in Amersfoort, het starten van de serviceline Transaction Services en in zijn rol binnen het Eshuis Adviesteam.’

Op 1 september 2014 startte Schumer, net 18 en vers van het VWO, als assistent-accountant in de controlepraktijk. Mirjam Doornweerd-Struijk (bestuurder): “Vanaf dag één liet hij zien dat hij veel in zijn mars had. In de jaren die volgden groeide hij in hoog tempo uit tot registeraccountant en adviseur. Maar bovenal bleef hij, en misschien wel het meest kenmerkend, gewoon Jelle. Gedreven, positief en altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen in complexe omgevingen.”

Over zijn toetreding als partner zegt Jelle Schumer: “Mijn ambitie is om het beste uit mezelf en mijn collega’s te halen. Dat zie ik als een reis waarin je alleen verder komt door ja te zeggen tegen het onbekende en vooral door te doen. Ik wil dit vooral graag samen doen. Het helpen van anderen is voor mij altijd een belangrijke drijfveer geweest. Ik wil goed doen, voor mezelf en voor een ander, en combineer dat met mijn eigen kijk op zaken.” Hij kijkt naar eigen zeggen met vertrouwen naar deze nieuwe fase: “Mijn ambitie met Eshuis is om een nog sterkere organisatie neer te zetten. Het fundament onderling vertrouwen en respect zorgt ervoor dat iedereen de beste versie van zichzelf kan worden. Ik ben klaar voor deze volgende stap en overtuigd dat ik met mijn ondernemende mentaliteit en positieve instelling een waardevolle bijdrage kan leveren aan een toekomstbestendig Eshuis.”

