Van fraude verdachte accountant toch in gemeenteraad: sneaky of lovenswaardig?

De van fraude met coronasteun verdachte accountant Jan Riemeijer trok zich terug als CDA-lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar is nu toch raadslid. Is dat netjes? De meningen zijn verdeeld: “Politieke rommelerij van de eerste orde.”

Riemeijer, die begin dit jaar stopte met zijn eigen accountantskantoor, stond als nummer 1 op de lijst van het CDA bij de verkiezingen in de gemeente Westerkwartier. Alleen bleek vlak voor de verkiezingen dat hij geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kreeg, wat wel een vereiste was van het CDA. Er blijkt een strafrechtelijk onderzoek naar hem te lopen wegens fraude met het aanvragen van TVL-steun voor klanten. Riemeijer trok zich terug als lijsttrekker en beloofde vanwege mogelijke onrust geen zitting te nemen in de gemeenteraad.

Stemmen naar nieuwe partij

Maar de naam van de accountant uit Zuidhorn prijkte nog altijd helemaal bovenaan de stembiljetten, want die waren al gedrukt. Daardoor maakten 831 mensen die het nieuws niet hadden gevolgd, of uit protest alsnog op Riemeijer stemden, het vakje naast zijn naam rood. Een week later bleek de ex-lijsttrekker van gedachten veranderd: hij kwam op de proppen met de nieuwe partij Hart voor Westerkwartier en eigende zich de 831 CDA-stemmen toe.

Kan dat zomaar? Hoogleraar ethiek Frank Hindriks noemt het ‘sneaky’ in het Dagblad van het Noorden. “Dit is politieke rommelerij van de eerste orde. Niet fraai.” De aanname dat Riemeijer met voorkeursstemmen is gekozen, vindt hij “een bizarre redenering”. Want veel CDA-stemmers zullen zonder nadenken nummer 1 hebben gekozen. Hindriks vraagt zich af wat er gebeurt als er over een half jaar weer gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn.

Geen zetelroof

Maar Riemeijer mag doen wat hij heeft gedaan, zegt emeritus hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga, want een gekozen volksvertegenwoordiger is onaantastbaar. “Als je, zoals Riemeijer, op de kandidatenlijst staat en je wordt gekozen, dan is dat onafhankelijk van een politieke partij. De Kieswet beschermt de volksvertegenwoordiger.” En dat is geen zetelroof, maar zegen, aldus Elzinga: “We moeten blij zijn met de Kieswet. Hadden we die niet en zouden partijbesturen gaan over de positie van volksvertegenwoordigers, dan zijn die hun leven niet zeker. Dan krijg je Sovjetachtige toestanden dat partijen te veel macht krijgen en zomaar zetels afpakken.”