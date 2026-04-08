EY introduceert grootschalige agentic AI bij accountantscontrole

EY kondigt aan dat het wereldwijd agentic AI in gaat zetten in de auditpraktijk. Die ‘fundamentele verschuiving’ naar door AI getransformeerde audits gaat gepaard met een miljardeninvestering, meldt het Big 4-kantoor.

Agentic AI verwijst naar AI-systemen die zelfstandig complexe taken kunnen plannen, uitvoeren en bijsturen door middel van samenwerkende ‘agents’, in plaats van enkel te reageren op directe instructies.

EY brengt een nieuw multi-agentframework, geïntegreerd met Microsoft Azure, Microsoft Foundry en Microsoft Fabric, direct onder in EY Canvas. Dat is het wereldwijde assurance-technologieplatform van EY dat jaarlijks meer dan 1,4 biljoen regels aan journaalpostgegevens verwerkt.

De nieuwe mogelijkheden omvatten de dagelijkse werkzaamheden van 130.000 assurance-professionals bij 160.000 auditopdrachten in meer dan 150 landen en gebieden, meldt EY. Auditteams kunnen zo worden geholpen om complexe taken, processen en technologieën te orkestreren en risico’s dynamischer aan te pakken, terwijl ze continu bijgewerkte audit- en accountingrichtlijnen raadplegen.

Janet Truncale, EY Global Chair en CEO: “Terwijl wij ’s werelds toonaangevende organisaties helpen transformeren, leggen wij onszelf dezelfde maatstaf op – te beginnen als ‘client zero’. De snelle groei van data en de nieuwe complexiteiten van het waarborgen van AI vereisen dat onze mensen en technologie sneller evolueren dan ooit. De door mensen geleide, door AI aangedreven audit van de toekomst bij EY is een toonaangevend voorbeeld van enterprise AI in actie, dat meer waarde, dieper inzicht en meer vertrouwen levert voor onze cliënten en stakeholders – versneld door onze voortdurende investering onder de All in-strategie.”

De nieuwe stap van het accountantskantoor wordt ondersteund door enkele strategische allianties. Met name met Microsoft, waarvan de cloud- en AI-technologieën zijn geïntegreerd in het EY-technologieplatform. De nieuwe AI-mogelijkheden zijn volgens het accountantskantoor ontwikkeld, getest en geimplementeerd in overeenstemming met EY’s negen principes van verantwoorde AI. Het accountantskantoor heeft een wereldwijd trainingsprogramma opgezet om alle mondiale audit- en technologierisicoprofessionals dit jaar verder bij te scholen.