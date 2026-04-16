FIOD doet grote inval bij Esro Food Group in Nuenen

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben donderdagochtend een grote inval gedaan bij Esro Food Group in Nuenen. Tientallen bewapende inspecteurs controleerden vrachtwagens op het terrein van de vleesproducent.

De actie begon in de loop van de ochtend. Voertuigen op het terrein werden uitvoerig geïnspecteerd, zowel van binnen als van buiten. Ook binnen in het gebouw vond onderzoek plaats. Volgens waarnemers ging het om een omvangrijke operatie.

Busjes

Tijdens de inzet zijn meerdere personen meegenomen voor verhoor. Er stonden busjes klaar om hen af te voeren. Autoriteiten bevestigen dat er aanhoudingen zijn verricht, maar geven geen nadere details over de identiteit van de betrokkenen.

Het bedrijf, dat al sinds eind jaren zeventig actief is en inmiddels meerdere vestigingen in Europa heeft, verwerkt volgens eigen informatie een groot deel van de runderkoppen in de Benelux. Getuigen melden dat inspecteurs dozen met materiaal uit het pand hebben meegenomen.

Meerdere diensten

De actie werd uitgevoerd in samenwerking tussen verschillende diensten. Daarbij speelde een opsporingseenheid met speciale bevoegdheden een rol, onder meer voor het betreden van het terrein en het verrichten van arrestaties. Volgens betrokken instanties komt het vaker voor dat deze eenheid ondersteuning biedt bij gezamenlijke controles.