SRA ziet lonen accountancy met 6% stijgen

De salarissen in de mkb-accountancy zijn per 1 januari 2026 gemiddeld met circa 6% gestegen. Dat blijkt uit het jaarlijkse salarisonderzoek van SRA, dat dit jaar een recordaantal deelnemers kende.

Aan het onderzoek deden ruim 110 accountantskantoren mee, die gezamenlijk salarisgegevens aanleverden van 15.300 medewerkers. Dat zijn er ruim 2.000 meer dan een jaar eerder en het hoogste aantal sinds de start van het onderzoek 27 jaar geleden. Volgens SRA bevestigt die omvang de representativiteit van de uitkomsten. “De recorddeelname laat zien hoeveel waarde kantoren hechten aan betrouwbare en vergelijkbare salarisdata,” zegt Theo Reuters van SRA. Volgens hem biedt het onderzoek een solide benchmark voor beloningsbeleid in een krappe en veranderende arbeidsmarkt.

De salarisstijging van gemiddeld 6% is volgens het onderzoek ongeveer gelijk verdeeld over collectieve en individuele verhogingen. De cijfers onderstrepen de aanhoudende druk op de arbeidsmarkt in de accountancy, waar kantoren concurreren om schaars personeel.

Verschillen tussen praktijken

De meeste respondenten werken in de samenstel- en controlepraktijk. In de controlepraktijk liggen de salarissen aan de bovenkant (met name voor managers en senior managers) hoger dan in de samenstelpraktijk. Bij lagere functieniveaus zijn de verschillen beperkt. Opvallend is dat medewerkers in auditfuncties gemiddeld jonger zijn dan hun collega’s in de samenstelpraktijk. Dat wijst op een snellere salarisgroei in de controlepraktijk. De fiscale praktijk volgt als tweede in omvang, met circa 1.400 respondenten. Andere disciplines, zoals salarisadministratie en secretariaat, blijven qua omvang stabiel.

Sector verbreedt

Waar het onderzoek oorspronkelijk beperkt was tot vier kernactiviteiten, omvat het inmiddels 20 disciplines en 80 functies. Naast accountancy en fiscaliteit gaat het onder meer om IT-audit, data-analyse en corporate finance, maar ook om interne functies als HR en marketing. Daarmee sluit het onderzoek aan bij de toenemende specialisatie binnen accountantskantoren.

Pensioen punt van aandacht

Het onderzoek werpt ook licht op de voorbereiding op de nieuwe pensioenwet. Slechts een derde van de kantoren geeft aan dat de huidige regeling al voldoet aan de nieuwe eisen. Twee derde is nog niet begonnen met aanpassing of bevindt zich in een voorbereidende fase. Daarnaast overweegt 40% een bestaande regeling naast een nieuwe pensioenregeling te laten bestaan.

SRA start later dit jaar een vervolgonderzoek naar secundaire arbeidsvoorwaarden om de beloningsstructuur in de sector verder in kaart te brengen.