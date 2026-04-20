Van Excel naar efficiënte planning: wanneer je kantoor toe is aan de volgende stap

Wanneer de juiste mindset staat, ontstaat ruimte voor de volgende stap: het professionaliseren van de manier waarop je plant. Veel accountantskantoren beginnen met Excel of eenvoudige tools.

Logisch; het is laagdrempelig en flexibel. Maar Excel werkt… tot het niet meer werkt. In dit artikel zoom ik in op de operationele voordelen van professionele planningstooling en vooral: wanneer is het moment om over te stappen?

Excel werkt… tot het niet meer werkt

Excel is een prima startpunt voor kleine teams en overzichtelijke klantportefeuilles. Maar zodra een kantoor groeit, ontstaan er afhankelijkheden die Excel simpelweg niet kan dragen. Je merkt dat vooral wanneer:

meerdere afdelingen met dezelfde planning werken

medewerkers tegelijk in dezelfde sheet moeten zijn

klantpakketten complexer worden en deadlines toenemen

je inzicht nodig hebt op klant-, team- én organisatieniveau

Het gevolg is herkenbaar: verschillende versies van dezelfde planning, fouten door handmatig werk en veel tijd kwijt aan afstemmen. De planning wordt reactief in plaats van proactief. De vraag is dus niet of Excel zijn limiet bereikt, maar wanneer.

Op een gegeven moment kost de planning meer tijd dan hij oplevert. Teams gaan hun eigen lijstjes bijhouden. Dat is het moment waarop je organisatie boven Excel uitgroeit en professionele planningstooling geen luxe meer is, maar een logische volgende stap.

De operationele voordelen van professionele planningstooling

Waar Excel vooral flexibiliteit biedt, brengt professionele planningstooling structuur, schaalbaarheid en rust. Veel van de uitdagingen waar ik in de praktijk steeds opnieuw tegenaan liep, worden met onze software gelukkig opgelost. Hieronder de belangrijkste voordelen die ik zelf graag eerder had gehad.

1. Direct inzicht in korte én lange termijn

Een goede planning begint met overzicht. In mijn tijd bij het accountantskantoor kostte het me elke maandagochtend veel tijd om de weekstart voor te bereiden: opdrachten uit Excel filteren, knippen, plakken in PowerPoint, en bij elke wijziging opnieuw beginnen.

In onze software zie je met één filter direct wat belangrijk is voor de komende vier weken — ideaal voor weekstarts en afdelingsoverleggen. Medewerkers kunnen daarnaast eenvoudig hun volledige klantenpakket voor het jaar bekijken. Met aparte tegels hoef je niet steeds filters te wijzigen.

Het resultaat: minder zoeken, minder ruis, meer focus. Een weekstart die eindelijk draait om inhoud in plaats van voorbereidingstijd.

2. Een goede planning kost tijd en die wil je niet elk jaar opnieuw maken

Het opstellen van de jaarplanning begint vaak al vroeg. Soms duurt het maanden voordat alle puzzelstukjes op hun plek vallen: deadlines, capaciteit, klantafspraken, samenloop van werkzaamheden. In Excel betekende elke verschuiving dat ik taken voor alle betrokken medewerkers handmatig moest verplaatsen, met nieuwe conflicten als gevolg.

In onze software rol je de planning eenvoudig door op basis van het voorgaande jaar. De structuur blijft intact, contracturen en normuren zijn al ingericht en conflicten worden automatisch gesignaleerd.

Zo kun je je tijd besteden aan optimaliseren in plaats van reconstrueren. De planning blijft een hulpmiddel, geen hindernis.

3. Inzicht in contracturen en beschikbare capaciteit

In Excel werkte ik met voorwaardelijke opmaak om te zien wie te veel gepland stond. Maar zodra iemand bij kwam of vertrok, klopten de formules niet meer.

In onze software zijn contracturen en normuren standaard ingericht. Je ziet automatisch of iemand over- of onderbelast is en kunt met één klik schakelen tussen geplande uren en beschikbare uren. Zo zie je niet alleen wat er gepland staat, maar ook waar nog ruimte zit.

4. Altijd volledig

Volledigheid is cruciaal in de accountancy, maar in Excel moest ik altijd lijstjes naast elkaar leggen: planning, uren, klantlijsten. En hoe zorgvuldig ik ook werkte, er glipte altijd wel iets tussendoor.

Omdat medewerkers in onze software direct uren schrijven, ontstaat automatisch een compleet overzicht van alle opdrachten. En met de functie om projecten te groeperen zonder planning zie je in één klik welke opdrachten nog geen plek hebben in de jaarplanning.

Je weet zeker dat je niets mist en dat is in deze branche misschien wel het grootste voordeel van allemaal.

Productiviteitswinst door structuur en overzicht

Verschillende onderzoeken naar kennisorganisaties laten zien dat gestructureerde planning en urenregistratie 10–20% productiviteitswinst opleveren. Belangrijkste voordelen:

Minder tijd kwijt aan zoeken, afstemmen en corrigeren

Minder fouten door automatische signaleringen

Sneller schakelen bij wijzigingen

Betere benutting van capaciteit

Meer rust in teams

Managers sturen op feiten in plaats van op gevoel

Kortom; een organisatie die efficiënter én prettiger samenwerkt.

Een planning hoeft niet vanaf dag één perfect te zijn

Als er één les is die ik door de jaren heen heb geleerd, dan is het dat een planning nooit in één keer af is. Het is geen statisch document, maar een levend proces dat meebeweegt met klanten, teams, deadlines en onverwachte gebeurtenissen. In Excel voelde dat vaak als een worsteling: elke wijziging bracht nieuwe conflicten met zich mee.

Met professionele planningstooling kun je beginnen op hoofdlijnen en gaandeweg verfijnen. De software ondersteunt dat proces in plaats van het te belemmeren. Het doel is een planning die meegroeit, rust brengt en teams vooruit helpt in plaats van achter de feiten aan te lopen.