Zo ga je aan de slag met data-analyse met Excel en Power BI

Dat data van grote waarde is in de accountancy, staat buiten kijf. Maar wij merken dat in de praktijk nog lang niet alle mogelijkheden goed benut worden.

In deze blog laten we je daarom zien hoe je als accountantskantoor kunt starten met het gebruiken van gegevens van klanten. We laten zien hoe je gegevens van verschillende plekken, zoals Exact, kunt samenvoegen met een speciaal Excel-bestand in Power BI. Hiermee kun je interactieve financiële overzichten maken. Wij nemen je stap voor stap mee, zodat je hier optimaal van kunt profiteren.

Het belang van data-analyse voor accountants

Het analyseren van data maakt dat je niet alleen betere financiële rapporten kunt maken, maar ook slimmere adviezen kunt geven aan klanten. En dat is superbelangrijk, want het maakt klanten blij en ze ervaren meer toegevoegde waarde.

Integreren van Exact en Excel in Power BI

Om financiële gegevens effectief te gebruiken, is het essentieel om te begrijpen hoe je van ruwe data naar nuttige visualisaties komt.

Laten we eens kijken naar een voorbeeld waarin we financiële informatie uit Exact halen, deze combineren met een standaard Excel-template, en vervolgens deze gegevens transformeren tot een interactief dashboard in Power BI.

Stap 1: Data verzamelen uit Exact

Start met het exporteren van specifieke financiële data uit Exact, zoals transactiegegevens, die nodig zijn voor jouw financiële rapportage.

1. Log in op Exact.

2. Kies de juiste financiële rapporten die je nodig hebt.

3. Exporteer deze data naar een csv-bestand.

Stap 2: Integreren met een Excel-template

Gebruik een gestandaardiseerde Excel-template die speciaal is ontworpen om te werken met financiële data. Dit template helpt bij het uniformeren van de dataformaten en berekeningen over verschillende klanten heen.

Stap 3: Data samenvoegen en visualiseren in Power BI

Nu je de gegevens uit Exact hebt en een Excel-template klaarstaat, is het tijd om deze in Power BI te combineren voor diepgaande analyse en visualisatie.

Voorbereiden voor Power BI

1. Zorg dat je over een Power BI-licentie beschikt.

2. Installeer Power BI Desktop.

Importeren en transformeren van de gegevens

1. Open Power BI Desktop.

2. Importeer zowel de csv-bestanden als de Excel-template.

3. Gebruik Power Query om de gegevens uit beide bronnen samen te voegen en te transformeren. Stel relaties in tussen de datasets voor een uniforme analysebasis.

Lees verder op onze website voor stap 4 (visualiseren van gegevens) en stap 5 (het dashboard publiceren en delen).

Wat levert dit op?

Als je Exact-data integreert met een Excel-template in Power BI, zul je de volgende voordelen ervaren

Je krijgt veel beter inzicht in de financiën: je ziet sneller en nauwkeuriger hoe een bedrijf het doet over een langere tijd.

Het bespaart je tijd: je hoeft niet meer eindeloos gegevens te verzamelen en rapporten te maken.

Je kunt vooruitkijken: door slimme analyses te doen en trends te volgen, kun je proactief advies geven aan je klanten.

Je klanten worden er blij(er) van: omdat je betere inzichten hebt en sneller rapporteert, bied je hen een nog betere service.



Conclusie

Door data uit Exact of elk ander CRM/ERP-pakket te combineren met Power BI, creëer je een krachtig platform voor financiële analyses dat perfect is voor de moderne accountantspraktijk.

Het hoeft niet per se gecombineerd te worden met Excel; je kunt ook data uit drie verschillende weboplossingen samenbrengen in één dashboard in Power BI. Dit maakt het mogelijk om snel en nauwkeurig te werken en strategisch advies te geven dankzij diepgaande data-analyses. Hierdoor versterk je de band met je klanten en help je hen om betere zakelijke beslissingen te nemen.

Bij It’s Possible staan we klaar om je te helpen met elke stap, van data-integratie tot het maken van geavanceerde financiële dashboards. Laat ons weten wat je nodig hebt, we maken het graag ‘possible’!