Voorjaarsnota en actieplan Midden-Oostencrisis: wat verandert er voor ondernemers?

De Voorjaarsnota 2026 en het actieplan bevatten een mix van structurele lastenmaatregelen en tijdelijke ondersteuning vanwege de economische gevolgen van de crisis in het Midden‑Oosten. Voor ondernemers springen vooral wijzigingen in werkgeverslasten, investeringsaftrekken, mobiliteitskosten en indirecte belastingen in het oog.

De meeste maatregelen moeten nog worden uitgewerkt in wetgeving, maar geven al wel een duidelijk signaal over de beleidsrichting.

Hogere lasten via werkgeverspremies

Ondernemers krijgen te maken met een hogere Aof‑premie om de ‘vrijheidsbijdrage’ mee te financieren. Deze verplichte werkgeversbijdrage aan het Arbeidsongeschiktenfonds gaat omhoog voor zowel kleine als (middel)grote werkgevers. De bijdrage bedraagt nu voor kleine werkgevers 6,27%, en voor (middel)grote werkgevers 7,63% van het werknemersverzekeringsloon. Dit leidt direct tot hogere loonkosten, zonder dat daar een verruiming van rechten tegenover staat.

Afschaffen en afbouwen van aftrekposten voor ondernemers

De startersaftrek wordt per 1 januari 2027 afgeschaft en bedraagt nu nog € 2.123. Er geldt geen overgangsrecht. Dit komt boven op de al gestage afbouw van de zelfstandigenaftrek (in 2026 eevan € 1.200 naar € 900 in 2027 en de onlangs voorgestelde stapsgewijze afschaffing van de meewerkaftrek en de stakingsaftrek. Eerder al is de FOR afgeschaft, de MKB-winstvrijstelling verlaagd en een verplichte AOV in het vooruitzicht gesteld. Het verschil tussen werknemers en zelfstandigen (zzp’ers) wordt steeds kleiner, maar het wordt de traditionele ondernemer in Nederland daarmee niet bepaald makkelijk gemaakt.

Investeren: EIA omhoog, KIA onder druk

Voor investeerders in duurzame bedrijfsmiddelen is er goed nieuws: het aftrekpercentage van de energie‑investeringsaftrek (EIA) gaat per 2027 omhoog van 40% naar 45,5%. Daar staat tegenover dat het daarvoor bestemde budget niet wordt verruimd, waardoor de kans op uitputting toeneemt.

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) wordt juist structureel versoberd. Zowel het afbouwpercentage als het investeringsbedrag waarvoor de maximale aftrek geldt, worden aangepast. Voor mkb‑ondernemers betekent dit dat investeringsbeslissingen kritisch tegen het fiscale voordeel moeten worden afgezet.

Mobiliteit en logistiek: tijdelijke verlichting

In reactie op de Midden‑Oostencrisis kiest het kabinet voor tijdelijke lastenverlichting rond de mobiliteit. Zo wordt het motorrijtuigenbelastingtarief voor bestelauto’s van ondernemers in de tweede helft van 2026 gehalveerd en geldt voor vrachtauto’s zelfs een tijdelijk nihiltarief. Dit biedt vooral logistieke bedrijven en ondernemers met een wagenpark directe verlichting.

Daarnaast wordt de onbelaste reiskostenvergoeding voor heel 2026 met € 0,02 verhoogd naar € 0,25 per kilometer. Dit biedt werkgevers iets meer ruimte om gestegen reis- en vervoerskosten te compenseren.

De accijnskorting op benzine wordt verlengd tot en met 2027. Daarmee blijven de tarieven zoals die in 2026 gelden blijven daarmee van kracht: de accijns voor een liter benzine bedraagt € 0,84, voor een liter diesel € 0,55 en voor een liter LPG € 0,20.

Indirecte belastingen

Voor de levering van sierteeltproducten (bloembollen, snijbloemen, planten en boomkwekerijproducten) geldt nu het verlaagde btw-tarief van 9%. Het kabinet wil sierteelt per van 2028 onder het algemene 21%-tarief laten vallen. De voorgenomen suikertaks –pas voorzien vanaf 2030 – moet worden geheven op het niveau van de producent, maar zal naar verwachting via prijsstijgingen worden doorberekend.

Verder wordt de accijns op alcoholhoudende dranken vanaf 2027 jaarlijks geïndexeerd.

Vastgoed en overdrachtsbelasting

Voor ondernemers die investeren in woningen als beleggingsobject komt er beperkte verlichting. Het overdrachtsbelastingtarief voor woningen die niet als hoofdverblijf worden gebruikt, daalt naar 7%. Daar staat tegenover dat andere tarieven ongewijzigd blijven. Voor woningcorporaties wordt een vrijstelling voorgesteld voor onderlinge transacties binnen de sociale huisvesting.

Conclusie: scherp sturen op kosten en timing

Voor ondernemers laten de maatregelen een dubbel beeld zien. Aan de ene kant is er tijdelijke ondersteuning door lagere mobiliteitskosten en een hogere EIA, aan de andere kant wordt de startersaftrek afgeschaft en de investeringsaftrek structureel versoberd en nemen lasten toe via werkgeverspremies. Het is verstandigom investeringen en personeelskosten tijdig te herijken.

Peter Beets is expert vermogensplanner bij ABN AMRO MeesPierson.