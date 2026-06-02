Van zij-instromer naar accountant: hoe het Schakeltraject nieuw talent aantrekt in de Accountancy

Met het Schakeltraject Accountancy & Controlling van de HAN en Nyenrode krijgen zij de kans om die stap te maken. Hoe werkt dat in de praktijk? En wat levert het op voor werkgevers?

Bol Adviseurs ziet deze ontwikkeling van dichtbij. Steeds vaker kiezen zij bewust voor zij-instromers. Eén van hen is Bas Roes (26), die via het schakeltraject instroomde en nu junior assistent-accountant is. Samen met zijn collega Suzanne Peeters, HR-adviseur, vertelt hij over de meerwaarde van deze route.

Wanneer zijn de cijfers goed?

Peeters heeft Bol Adviseurs zien groeien van 70 naar 300 medewerkers. Peeters: “Het vak van de accountant verandert in hoog tempo. Waar het vroeger vooral draaide om controleren en rapporteren, verwachten klanten nu dat onze accountants actief meedenken over groei, risico’s, duurzaamheid en strategie.”

Ook Roes ziet deze ontwikkeling: “Ik ben een paar keer mee geweest naar besprekingen van jaarrekeningen. Dan merk je dat er vaak vrij kort wordt ingegaan op de cijfers. Het gaat juist meer over privézaken, onzekerheden en toekomstplannen. Iedere ondernemer heeft een ander verhaal, dat maakt dit vak interessant. Je weet pas of de cijfers goed zijn, als je begrijpt wat een ondernemer wil bereiken.”

Andere skills

Peeters: “Onze accountants kijken verder dan de onderneming en de cijfers. Klanten verwachten dat je hun situatie begrijpt, met hen meedenkt en een sparringpartner bent. Hier zeggen we weleens gekscherend: je moet eerder weten dat je klant wil gaan scheiden dan zijn of haar partner.”

Volgens Peeters vraagt dat om andere vaardigheden: “Niet alleen collega’s met een bachelor Accountancy, ook mensen met een achtergrond in bijvoorbeeld Finance & Control of Bedrijfskunde brengen veel mee. Ze stellen andere vragen en kijken anders naar organisaties. Dat maakt teams sterker.” Volgens haar blijft de samenwerking met accountants belangrijk. “Natuurlijk moeten zij-instromers nog wel het cijfermatige inzicht ontwikkelen, want cijfers zitten in ons DNA. Daar helpt een omscholingstraject bij.”

Vissen uit dezelfde vijver

Dat accountancykantoren breder kijken, heeft nog een andere reden. “Steeds minder studenten kiezen voor Accountancy”, zegt Peeters. “Daardoor vissen kantoren in dezelfde kleine vijver van afgestudeerden. Zij-instromers bieden dan nieuwe kansen.” Het Schakeltraject Accountancy en Controlling van de HAN en Nyenrode speelt daarop in. Het traject biedt een toegankelijke route voor professionals die gemotiveerd zijn, maar niet de juiste vooropleiding hebben. “Voor werkgevers is dat ontzettend waardevol”, aldus Peeters.

Roes vult aan: “Voor carrière-switchers is het Schakeltraject een mooie kans.” Zijn route begon tijdens zijn bachelor Bedrijfskunde. Roes: “Ik merkte toen eigenlijk al dat ik vooral energie kreeg van de financiële kant van de Bedrijfskunde. Daarom deed ik mijn afstudeeropdracht bij een verzekeringsbedrijf. Daar heb ik nog een half jaar gewerkt en ben toen gaan googelen op een carrière-switch richting accountancy. Zo kwam ik uit bij het Schakeltraject Accountancy & Controlling.”

Investeren in nieuw talent

Bol adviseurs werkt al jaren nauw samen met de HAN. “We zitten in de beroepenveldcommissie, werken mee aan accreditaties en geven gastcolleges bij de post-hbo AA”, vertelt Peeters. “Ook verzorgen we een beroepsvraagstuk binnen de bachelor Accountancy. We vinden het belangrijk om te investeren in nieuw talent.”

Van dit nieuwe talent is Roes er één. Via de HAN vond hij een werkplek bij Bol Adviseurs. De combinatie van leren en werken bevalt Roes goed.“ Wat ik leer, pas ik gelijk toe in de praktijk. Daardoor begrijp ik de stof sneller en leer ik het vak stap voor stap in de praktijk. Het mes snijdt aan twee kanten.”

Je leert écht iets!

Het Schakeltraject duurt 4 maanden. Kernvakken zijn: boekhouden, externe verslaggeving, bestuurlijke informatievoorziening, financiering en management accounting en belastingrecht. Na het schakeltraject kies je een richting: Controlling of Accountancy. Roes: “Het tempo ligt hoog, maar is te doen als je de stof goed bijhoudt.” Wat hij het meest uitdagend vond? Roes volmondig: belastingrecht! Dat vak had ik nog nooit gehad en er zijn zó veel regels en uitzonderingen!”

Ik snap beter wat er achter de cijfers zit

Inmiddels merkt Roes hoeveel stappen hij heeft gezet. “Dossiers, zoals samenstelopdrachten, waar ik vorig jaar nog moeite mee had, kan ik nu veel sneller behandelen. Ik zie eerder verbanden en begrijp beter waarom iets werkt. Bij onderwerpen zoals goodwill snap ik nu beter wat er achter de cijfers zit, in plaats van dat ik alleen een trucje toepas.” Maar het mooiste van het vak moet volgens hem nog komen. Roes: “Het leukste lijkt me straks het adviseren van ondernemers. Echt meedenken over hun bedrijf en hun toekomstplannen.”

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