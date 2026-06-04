Is mijn baan over een paar jaar verdwenen?

“Bestaat mijn baan straks nog wel?” Met die vraag verwoordde een accountant tijdens de opening van een nieuw kantoor het onderbuikgevoel van veel aanwezigen.

Het bleef even stil in de zaal. Ik was die middag uitgenodigd om als softwareleverancier mijn visie te geven op de impact van AI op het accountantsvak. Naar mijn idee was het een goede presentatie, maar het was juist deze vraag die ineens alle aandacht naar zich toetrok.

Die reactie bleef hangen. Want achter die ene vraag schuilt een gevoel dat ik vaker hoor in gesprekken met accountants: wat betekent AI straks voor mijn werk en mijn rol?

Het is een logische vraag. De ontwikkelingen gaan snel en termen als ‘automatisering’, ‘autonoom boekhouden’ en ‘AI’ roepen al snel beelden op van verdwijnende functies.

Mijn antwoord is helder: AI vervangt de accountant niet, maar verandert het vak wel. De vraag is daarom misschien niet of het beroep verdwijnt, maar eerder: heb ik de juiste software in huis om mijn vak straks optimaal te kunnen uitoefenen? Met andere woorden: dit is het moment om kritisch te kijken naar software. Dat bepaalt in toenemende mate hoe efficiënt accountantskantoren kunnen werken en hoeveel waarde zij voor hun klanten kunnen toevoegen.

Van verwerken naar duiden

De verschuiving in het vak is al langer gaande. Waar accountants vroeger een groot deel van hun tijd besteedden aan het verwerken van administraties, ligt de focus vandaag steeds meer op duiding, controle, advies en begeleiding. Oftewel: in plaats van reactief worden accountants steeds proactiever.

Technologische ontwikkelingen spelen daarin al jaren een belangrijke rol. Denk aan factuurherkenning, bankkoppelingen, automatisch boeken en slimme rapportages. AI versnelt die ontwikkeling verder en gaat ook op een ander niveau voor automatisering zorgen, namelijk in de processen rondom de boekhouding. Denk daarbij aan het beantwoorden van klantvragen, het opvolgen van vraagposten, debiteurenbeheer en andere administratieve processen.

Maar van vervanging van de accountant is nog steeds geen sprake. De kern van het werk verschuift vooral verder weg van invoeren, controleren en corrigeren naar interpreteren, vooruitkijken en adviseren. Dat is geen bedreiging van het vak, maar juist een verdieping ervan.

AI verandert het gereedschap, niet de professional

Wat zijn de mogelijkheden van AI in accountancy? AI kan patronen herkennen in grote hoeveelheden data, afwijkingen en risico’s signaleren, conceptmails opstellen, betaalvoorstellen doen en scenario’s doorrekenen.

Goede AI-software doet dat proactief én controleerbaar, met de accountant aan het stuur.

Financiële data, van administraties en jaarrekeningen tot budgetten en scenarioanalyses, ondersteunen besluitvorming. Maar de uiteindelijke beoordeling blijft mensenwerk. Daar ligt precies de blijvende toegevoegde waarde van de accountant: de menselijke context achter de cijfers.

Een dataset ziet patronen. Een accountant ziet betekenis.

Welke software is geschikt voor AI?

AI stelt andere eisen aan boekhoudsoftware. Traditionele systemen zijn vaak transactioneel opgebouwd: gegevens worden vastgelegd, verwerkt en gerapporteerd. Dat model voldoet prima voor registratie, maar minder goed wanneer software actief moet meedenken en ondersteunen.

Wil je AI diep integreren in werkprocessen, dan stelt dat hoge eisen aan de technische architectuur. Software die vanuit een API-first gedachte is ontwikkeld biedt daarbij belangrijke voordelen, omdat data en functionaliteit eenvoudiger beschikbaar zijn voor slimme automatisering en toekomstige toepassingen.

API-first betekent dat koppelingen en gegevensuitwisseling niet achteraf zijn toegevoegd, maar onderdeel vormen van de basis van het systeem. Daardoor ontstaat software die niet alleen registreert, maar ook kan meebewegen met nieuwe technologieën en veranderende klantbehoeften.

AI in het hart van de software

Vanuit die gedachte is Minox Focus ontwikkeld. Niet als bestaand systeem waar AI later bovenop is geplaatst, maar als platform dat vanaf de basis is ontworpen om realtime verwerking en slimme automatisering mogelijk te maken.

Naast API-first is realtime verwerking minstens zo belangrijk. AI is immers alleen effectief wanneer de onderliggende data actueel zijn. Een eenvoudig voorbeeld: wanneer een aangeleverde inkoopfactuur niet direct wordt verwerkt, ontstaat een vraagpost in de administratie. Een toekomstige AI-agent kan die vervolgens onnodig bij de ondernemer uitzetten, terwijl de accountant simpelweg nog niet op ‘Verwerken’ heeft geklikt. De kwaliteit van AI wordt dus direct beïnvloed door de actualiteit van de administratie.

Juist daarom wordt realtime boekhouden een cruciale voorwaarde voor effectieve AI-toepassingen binnen accountancy. Bij Minox worden banktransacties en verkoopfacturen inmiddels realtime verwerkt. Op korte termijn geldt dat ook voor inkoopfacturen

Het doel is helder: vergaand geautomatiseerd en realtime boekhouden, waarbij transacties, facturen en bonnen direct kunnen worden verwerkt en beoordeeld.

Dat betekent concreet dat data niet alleen wordt opgeslagen, maar realtime wordt vertaald naar inzichten en acties die direct bruikbaar zijn binnen het werkproces. Juist doordat AI in het hart van de software kan functioneren, ontstaat een digitale assistent die ondersteunt bij dagelijkse werkzaamheden en accountants helpt sneller tot relevante inzichten te komen.

Accountants gaan steeds vaker vooruitkijken

De grootste verandering zit misschien wel in de tijdsdimensie van het vak. Traditioneel keek de accountant vooral terug: wat is er gebeurd en klopt het?

Die rol verschuift steeds meer naar vooruitkijken.

Software zoals Minox Focus maakt het straks mogelijk om scenario’s te modelleren rondom investeringen, liquiditeitsontwikkeling of groeiplannen, zonder eerst uren kwijt te zijn aan het verzamelen en bewerken van cijfers. Daardoor zijn inzichten beschikbaar op het moment dat ondernemers ze nodig hebben.

De accountant blijft daarbij de vertaler: van cijfers en data naar context, advies en richting.

De winst van AI zit vooral in de tijd die vrijkomt voor advies, analyse en klantcontact. Sterker nog: adviseren wordt waarschijnlijk toegankelijker en effectiever, juist omdat AI kan helpen sneller tot relevante inzichten te komen.

Dit is het moment om kritisch te kijken naar software

De vraag “is mijn baan over een paar jaar verdwenen?” is begrijpelijk. Maar de belangrijkere vraag is: ben ik als kantoor klaar voor de manier waarop AI het vak verandert?

De invloed van AI op accountancy is geen toekomstmuziek meer. Technologie vervangt de accountant niet, maar verandert wel de manier waarop het vak wordt uitgeoefend.

Juist daarom is dit het moment om kritisch te kijken naar de software waarmee je werkt. Is die gebouwd om mee te bewegen met AI-ontwikkelingen? Ondersteunt zij de rol van accountant als adviseur? En sluit zij ook over vijf of tien jaar nog aan bij de verwachtingen van klanten en accountants?

Laat je daar goed over informeren en kijk kritisch naar de software waarmee je kantoor de komende jaren het verschil wil maken.

Twijfel je of jouw huidige software klaar is voor de volgende stap? Schrijf je dan vrijblijvend in voor het online launch event van Minox Focus in september en ontdek welke mogelijkheden moderne, AI-ready software biedt voor de accountancypraktijk van morgen.

Hessel Kuik – CEO Minox

Foto door: Studio miss Elle

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