Waarom werken zoveel kantoren nog met on-premise software (en wat kost dat eigenlijk)? 

Er staat op zolder of in een serverkast een server te zoemen waar de administratie van je klanten en kantoor op draait. Logisch, vertrouwd, en precies het ding dat je kantoor op dit moment het hardst tegenhoudt.

Want hoewel die server jarenlang prima voldeed, schuurt het steeds vaker. Niet omdat hij stuk is, maar omdat de wereld eromheen is veranderd.

In het kort:

On-premise software geeft controle, maar beperkt steeds vaker flexibiliteit en innovatie.

Veel kantoren blijven hangen in oude systemen omdat processen en medewerkers daarop zijn ingericht.

Lokale servers zorgen vaak voor extra handmatig werk, losse tools en beperkte integraties.

Cloudsoftware maakt realtime samenwerken en automatisering een stuk eenvoudiger.

Oude software behouden voor één klant of bewaarplicht? Dat kan vaak goedkoper zonder volledige serveromgeving.

Wat is on-premise software eigenlijk?

On-premise software is software die draait op een lokale server binnen je eigen kantoor. Je data staat dus letterlijk in je eigen pand, en je bent zelf verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en beveiliging. Dat is iets anders dan cloudsoftware, waarbij je via internet werkt en de software en data extern worden beheerd.

Voor veel administratiekantoren was on-premise jarenlang de logische keuze. Het gaf controle, voelde veilig en sloot goed aan op hoe kantoren hun processen hadden ingericht. De technologie was er simpelweg ook nog niet om het anders te doen.

Waarom veel kantoren nog op on-premise werken

Het is geen geheim dat veel kantoren nog werken met software als Unit 4 Business Suite, Exact Globe of Synergy. Vaak aangevuld met pakketten zoals FDS, Audition of Infine. Dat is ook niet zo gek. Controle speelt een grote rol. Je weet waar je data staat en wie erbij kan. Zeker met gevoelige klantinformatie en regelgeving rondom bewaartermijnen voelt dat prettig.

En dan is er nog een factor die vaak onderbelicht blijft: de mensen in je kantoor. Processen aanpassen betekent dat medewerkers anders moeten gaan werken. En zolang het huidige systeem ‘gewoon werkt’, is de bereidheid om dat te veranderen vaak beperkt.

Tegelijkertijd wringt het daar steeds vaker. Deze oplossingen stammen uit een tijd waarin lokaal werken de standaard was. Ze sluiten minder goed aan op moderne werkprocessen, integreren beperkt met andere tools en maken flexibel werken lastig. Daardoor ontstaat een situatie waarin je eigenlijk wel vooruit wilt, maar wordt tegengehouden door de basis van je IT-landschap. Zolang je kernapplicaties lokaal blijven draaien, wordt overstappen naar de cloud al snel een halfbakken oplossing.

Waarom on-premise je kantoor nu vertraagt

Waar on-premise vroeger een voordeel was, is het voor veel kantoren nu juist een rem geworden.

Denk aan situaties als:

een overvloed aan Excel-bestanden naast het boekhoudpakket;

losse tools voor uren, rapportages of communicatie;

gegevens die op meerdere plekken worden bijgehouden;

serverproblemen die direct de hele organisatie platleggen;

niet in kunnen loggen via een terminal op de server.

Het gevolg? Dubbel werk, foutgevoeligheid en veel frustratie. Daarnaast wordt samenwerken lastiger. Intern, maar vooral met klanten. Even meekijken of iets delen betekent vaak mailen, exporteren of wachten.

En thuiswerken? Dat kan meestal wel, maar vaak net niet soepel. Trage verbindingen, VPN’s die haperen, je kent het wel. Het grootste probleem zit misschien nog ergens anders: innovatie. Nieuwe koppelingen, automatisering of slimme dashboards sluiten vaak beter aan op cloudoplossingen. Met een lokale omgeving blijf je sneller hangen in wat je al had.

De verborgen kosten van on-premise

De echte kosten van een eigen server zie je zelden op één factuur.

Natuurlijk zijn er de zichtbare kosten:

onderhoud en beheer;

licenties;

vervangingskosten;

IT-beheer;

facilitaire kosten.

Maar de grootste kosten zitten ergens anders. Tijdverlies en inefficiëntie. Medewerkers die handmatig werk doen dat allang geautomatiseerd kan. Gegevens die meerdere keren worden ingevoerd of gecontroleerd. Maar ook gemiste groei heeft impact op de marges. Nieuwe klanten aannemen wordt lastiger als je processen niet schaalbaar zijn. En de sector verandert. Steeds meer kantoren bewegen richting advies en begeleiding in plaats van alleen verwerking. Daar heb je actuele data en snelheid voor nodig.

Wat houdt kantoren tegen om over te stappen?

Toch blijft de stap vaak liggen. Niet omdat het niet nodig is, maar omdat het spannend voelt.

Herkenbaar?

“Het werkt toch nog prima?”

“Een migratie kost te veel tijd.”

“Wat als er iets misgaat?”

“Welke oplossing past dan bij ons?”

Dat is geen onwil. Het is risico-aversie. Begrijpelijk in een vak waar fouten directe gevolgen hebben. Maar ondertussen verandert de omgeving wel gewoon door.

Waarom cloud de toekomst is (en waarom je niet langer kunt wachten)

Cloudsoftware lost niet alles op. Maar het neemt wel een aantal structurele beperkingen weg. Voordat je nieuwe cloudsoftware introduceert, moet je afscheid nemen van verouderde software. Veel kantoren betalen nog voor oude servers, licenties van lang niet meer gebruikte software of dure Azure-omgevingen. Vraag jezelf af: is dat écht nog nodig?

Gebruik je nog legacysoftware vanwege de bewaarplicht of voor één klant? Kijk dan naar oplossingen waarmee je die applicatie voor een paar tientjes per maand online kunt hosten. Zo voldoe je aan de wet, zonder je hele IT-infrastructuur in stand te houden.

De vraag is niet zozeer óf je ooit van on-premise afgaat, maar wanneer. Blijf je nog een paar jaar optimaliseren wat je hebt? Of maak je een stap naar een omgeving die beter past bij hoe kantoren vandaag werken?

Enkele voordelen van volledig in de cloud werken:

Automatische updates

Geen onderhoud meer aan je eigen systeem.

Geen onderhoud meer aan je eigen systeem. Realtime samenwerken

Jij en je klant werken in dezelfde omgeving, altijd met actuele cijfers.

Jij en je klant werken in dezelfde omgeving, altijd met actuele cijfers. Koppelingen met banken en overheid

Minder handmatig werk, minder fouten.

Minder handmatig werk, minder fouten. Schaalbaarheid

Groei zonder dat je IT-landschap elke keer opnieuw moet worden ingericht.

Groei zonder dat je IT-landschap elke keer opnieuw moet worden ingericht. Voorspelbare kosten

Geen onverwachte investeringen in hardware of serverbeheer.

Belangrijker nog: het maakt ruimte vrij. Voor advies, voor klantcontact, voor groei. En dat is precies waar de markt naartoe beweegt. Benieuwd hoe een volledig cloud-gebaseerd platform er in de praktijk uitziet voor jouw kantoor?