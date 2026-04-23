De juiste balans tussen snelheid en zorgvuldigheid

HerikLegal is op 1 januari 2025 ontstaan door het samengaan van de advocatenkantoren HerikVerhulst en Borsboom & Hamm. Het Rotterdamse kantoor bestrijkt het gehele speelveld van advies en procesvoering tot begeleiding van herstructureringen en transacties. Eric Spreij, advocaat corporate M&A en partner: “HerikLegal telt ongeveer veertig advocaten, van wie er dertien gespecialiseerd zijn in fusies en overnames. De overige collega’s richten zich op aanpalende rechtsgebieden, zoals arbeidsrecht, pensioen, vastgoed en commerciële contracten.”

Alle expertise onder één dak

Met een brede mix aan disciplines onderscheidt het kantoor zich duidelijk van boutiquekantoren. “Wij hebben een bredere praktijk waar alle relevante juridische expertise voor M&A direct voorhanden is. Daardoor kunnen we snel schakelen, risico’s scherp beoordelen en transacties volledig afwikkelen zonder extern kennis in te schakelen.” Die geïntegreerde aanpak maakt het werk bovendien efficiënter, vindt Spreij. “We kunnen tijdens een due diligence veel sneller tot de kern komen. Dat levert interne efficiëntie op en bespaart zowel kopers als verkopers aanzienlijke kosten.”

De M&A‑teams van HerikLegal werken bewust in compacte, hechte samenstellingen met duidelijk verdeelde verantwoordelijkheden. “Door taken toe te wijzen op basis van ervaring, expertise en complexiteit blijft de hoge kwaliteit geborgd en het team efficiënt en slagvaardig. Dat is essentieel, want voortgang in overnameprocessen bepaalt vaak het eindresultaat. Tegelijkertijd houden we de samenwerking persoonlijk en toegankelijk. Klanten weten dat alle teamleden volledig op de hoogte zijn en snel bereikbaar bij vragen”, licht Spreij toe. “Zo waarborgen we kwaliteit, tempo en een pragmatische werkwijze die zowel professioneel als laagdrempelig blijft.”

Snelheid van handelen is vaak essentieel volgens Spreij, maar mag nooit ten koste gaan van zorgvuldigheid. “Details lijken in eerste instantie misschien onbeduidend. Toch kunnen zaken als onverwachte aansprakelijkheden en onvoldoende afgedekte garanties en vrijwaringen op termijn forse financiële consequenties hebben. Voor kopers kan een verkeerd ingeschat risico het verdienmodel onderuithalen en voor verkopers kan een late claim een grote hap nemen uit de verkoopopbrengst, zonder de mogelijkheid die terug te verdienen. In ons vak moet je weten wanneer je kunt doorpakken en wanneer het beter is even gas terug te nemen”, zegt Spreij.

Kritische vragen durven stellen

HerikLegal komt op diverse manieren in contact met ondernemers, onder meer via bestaande relaties en via doorverwijzingen van accountants en corporate‑financeadviseurs. “Onze praktijk richt zich vooral op DGA’s en familiebedrijven, waar we rechtstreeks schakelen met de eigenaar. Voor hen voelt een transactie vaak persoonlijk, zowel in positieve als negatieve zin. Daarnaast werken we voor investeringsmaatschappijen, zowel aan de koop- als de verkoopzijde. Bij private equitypartijen draait het om korte lijnen. Na een aantal deals weet je precies wat iemand belangrijk vindt en ga je samen het proces aan richting de deal.” Volgens Spreij werkt zo’n langdurige samenwerking alleen als er vertrouwen is en als je ook kritische vragen durft te stellen. “Soms moet je zeggen: ‘jongens, moeten we dit wel doen?’ Die pushback waarderen ze juist, omdat ze weten dat we er niet alleen zitten om de deal te sluiten, maar ook om hen te beschermen.”

Unieke categorie

HerikLegal heeft de afgelopen jaren meerdere transacties begeleid voor accountantskantoren. “Daarbij hebben we samengewerkt met vrijwel alle partijen die actief zijn in de huidige consolidatieslag. Zo waren we betrokken bij deals met onder andere de PIA Groep en investeerders als Capital A en Waterland.”

Volgens Spreij vormen accountantskantoren een unieke categorie binnen het M&A‑domein. Het zijn sterk gereguleerde dienstverleners met uitgebreide compliance‑eisen. Die dynamiek wordt verder beïnvloed door de partnerstructuur. “Binnen accountantskantoren is er niet één verkoper, maar een groep partners. Dat heeft effect op de besluitvorming en het proces. Bovendien is er sprake van gespecialiseerde dienstverlening in diverse praktijken. Daardoor worden risicoverdeling, garanties en vrijwaringen belangrijker en complexer.”

Het vraagt vaak de nodige aandacht om meerdere partners op één lijn te krijgen. “Een besluit om te verkopen betekent voor alle partners meebewegen in de voorwaarden en vaak opnieuw investeren om onderdeel te worden van een groter geheel. Dat vraagt soms best veel van mensen. De ene partner is ondernemer pur sang en hecht aan vrijheid en autonomie, terwijl een ander vaktechnisch gedreven is en andere keuzes wil maken. De combinatie van verschillende persoonlijkheden, regulering en de aard van de verschillende praktijken in een grotere organisatie, maakt transacties in de accountancybranche een mooie uitdaging.”

Eigen ervaring

Met meer dan twintig jaar ervaring in de transactiepraktijk weet Spreij precies hoe die dynamiek werkt en heeft hij zelf ondervonden hoe waardevol dat kan zijn. “Onze eigen fusie in 2025 heeft veel gebracht. We hebben een duidelijke professionaliseringsslag gemaakt. De organisatie is ingericht op de manier waarop we dat ook aan klanten adviseren: toekomstbestendig, efficiënt en met ruimte om te groeien. Declarabele professionals worden optimaal ondersteund en er is een expliciete focus op dienstbaar leiderschap, zodat professionals kunnen floreren.” Tegelijkertijd biedt de nieuwe structuur ruimte om verder te optimaliseren, uit te breiden en slagvaardig te investeren in AI en compliance. “De fusie heeft geholpen het kantoor naar een hoger niveau te brengen”, zegt Spreij.

Tekst: Axel Kolthof

Deze bijdrage komt uit Accountancy Vanmorgen met als thema fusies en overnames. Dit magazine is verschenen in april 2026. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av1-2026-fusies-en-overnames/ om alle artikelen te lezen.