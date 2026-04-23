Dealwaarde breekt records: schaal en kapitaal hertekenen accountancysector 

De nieuwe Overnamemonitor van BHB Dullemond laat weinig ruimte voor twijfel: 2025 was voor de accountancy- en administratiemarkt een recordjaar, maar niet zozeer in aantallen. De echte versnelling zit in de omvang van de transacties en in het kapitaal dat ermee is gemoeid.

De markt kantelt zichtbaar van een relatief gefragmenteerd speelveld naar een kapitaalintensieve consolidatiesector, waarin schaal, platformvorming en internationalisering de toon zetten.

In totaal werden er in 2025 59 transacties geregistreerd, vrijwel gelijk verdeeld over beide jaarhelften. Dat aantal ligt in lijn met eerdere jaren. Toch markeert 2025 een breuk met het recente verleden. Met een totale dealwaarde van ruim 1,6 miljard euro overstijgt het jaar niet alleen 2024 met circa dertig procent, maar zelfs de gezamenlijke dealwaarde van 2022 en 2023. In de Overnamemonitor wordt in dit verband gesproken van een explosie in dealomvang. Groei concentreert zich nadrukkelijk aan de bovenkant van de markt.

Die verschuiving wordt vooral zichtbaar bij kantoren met meer dan honderd fte. Met name transacties in de categorie boven de tweehonderd medewerkers drukken zwaar op de totale dealwaarde. Voorbeelden zijn de fusie tussen Moore DRV en Moore MKW, de overname van Schipper Groep en de acquisitie van Omnyacc. Daarmee wordt duidelijk dat consolidatie niet langer primair een kwestie is van regionale schaalvergroting, maar steeds meer van strategische herpositionering.

Tegelijkertijd blijft ook het middensegment in beweging, constateert BHB Dullemond. Nieuwe platforms investeren in kantoren met twintig tot honderd medewerkers, zoals Arcola in WEA Noord-Holland, Nedvest in Beuk Accountants en Your Admin Partner in IFS Finance. Platformvorming beperkt zich dus niet tot de absolute top van de markt; zij voltrekt zich over een brede bandbreedte.

Wat in aantallen niet spectaculair verandert, verandert in samenstelling des te meer. Kleinere kantoren (0–10 en 11–50 fte) vertegenwoordigen nog altijd het grootste deel van het aantal transacties, maar hun relatieve gewicht in de totale dealwaarde neemt af. Schaal, positionering en investeringskracht worden bepalender dan het pure aantal deals. Fusies en overnames zijn volgens de opstellers van de monitor veelal geen opportunistische groeistap, maar een strategische keuze om schaal, snelheid, continuïteit en investeringskracht veilig te stellen.

Private equity

De dominante rol van private equity onderstreept dat beeld. In 2025 is circa 66 procent van het aantal transacties PE-gedreven, maar belangrijker: 97 procent van de totale dealwaarde komt voort uit PE-ondersteunde partijen. Het kapitaal concentreert zich daarmee in de grootste transacties en bij de grootste platforms. De buy-and-buildstrategie blijft leidend. Waar in 2023 21 add-onacquisities werden geregistreerd, liep dat op naar 29 in 2024 en 33 in 2025. Het aantal nieuwe platforms stijgt eveneens, zij het minder snel dan in de jaren waarin de eerste investeringsgolf zichtbaar werd. De nadruk verschuift van nieuwe structuren oprichten naar bestaande platforms uitbouwen. De regionale spreiding van transacties laat eveneens een verschuiving zien. Platforms en investeerders kijken duidelijk verder dan de traditionele kernregio’s.

De gevolgen van deze dynamiek worden zichtbaar in de onderlinge verhoudingen van de grootste kantoren. In de AV-Top 50 blijft de top vier ongewijzigd met Deloitte, EY, PwC en KPMG. Daaronder schuift het speelveld merkbaar. Moore stijgt naar verwachting tot ongeveer dezelfde omvang als BDO, de traditionele nummer 5, vooral dankzij de fusie van Moore MKW en Moore DRV. PIA Group groeit stevig dankzij een actieve buy-and-buildstrategie, met overnames van onder meer Omnyacc en Hendriksen. Ook partijen als Unia en DK winnen terrein, terwijl andere kantoren enkele posities inleveren. De ranglijst blijft als gevolg van fusies en overnames veel meer in beweging dan voorheen.

Internationalisering

Waar schaal binnen Nederland jarenlang het logische eindpunt leek, verschuift de blik inmiddels ook nadrukkelijk over de grens. De monitor beschrijft internationalisering als de volgende fase van consolidatie. Niet alleen operationeel, via uitbesteding van werkzaamheden, maar juist in eigendom, kapitaalstructuur en governance. Buitenlandse investeerders tonen steeds meer belangstelling voor de Nederlandse markt, terwijl Nederlandse platforms hun schaal benutten om internationaal te groeien.

Een sprekend voorbeeld is de ontwikkeling rond Grant Thornton. Met de toetreding van New Mountain Capital als aandeelhouder in Grant Thornton US wordt er gewerkt aan een zogenoemd multinational platform, waarbij nationale organisaties onder één eigendomsstructuur worden gebracht. Inmiddels maken onder meer Nederland, Spanje, Frankrijk, België en Ierland deel uit van dit platform. Tegelijkertijd kiest Grant Thornton UK, met Cinven als aandeelhouder, voor een eigen koers. Het laat zien dat internationalisering zich niet uniform ontwikkelt, maar afhankelijk is van marktdynamiek en aandeelhoudersstrategie.

Ook andere netwerken bewegen. RSM UK nam RSM Ierland over en fuseerde eerder activiteiten in de VS en Canada. Binnen het Moore-netwerk ontstaat onder aandeelhouderschap van Waterland een internationaal georiënteerd platform waarin Nederlandse, Belgische en Britse entiteiten strategisch met elkaar zijn verbonden.

Internationalisering voltrekt zich bovendien vanuit Nederland naar het buitenland. Newtone nam recent PKF BOFIDI in België over en benut daarmee bestaande netwerklijnen om eigendom uit te breiden. Investeerders als Waterland en IK Partners hebben belangen in meerdere Europese accountantsorganisaties, wat toekomstige integratie- of samenwerkingsscenario’s mogelijk maakt.

Investeringscyclus

De monitor plaatst deze beweging in het perspectief van investeringscycli. Veel private equitydeelnemingen hebben een horizon van vijf tot zeven jaar. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn de eerste exits zichtbaar, waarbij grotere fondsen de volgende fase van consolidatie financieren. Daarmee ontstaat een nieuwe kapitaalfase waarin nog grotere platforms kunnen worden opgebouwd, eventueel aangevuld met alternatieve financieringsroutes, zoals beursnoteringen.

Het beeld in de Overnamemonitor is daarmee helder en consistent: de Nederlandse accountancy- en administratiemarkt wordt in 2025 gekenmerkt door meer kapitaal, grotere transacties en een sterkere internationale oriëntatie. Wie wil blijven investeren in technologie, data-analyse, compliance en talentontwikkeling, heeft schaal en kapitaalkracht nodig, luidt de conclusie.

Tegelijkertijd laat de monitor zien dat er geen uniform groeipad bestaat. Sommige kantoren kiezen juist bewust voor zelfstandigheid binnen een middelgrote positie, andere voor aansluiting bij een platform. Maar ongeacht de gekozen route geldt dat het speelveld internationaler en competitiever wordt. De volgende consolidatiegolf is naar verwachting nadrukkelijk grensoverschrijdend.

BHB Dullemond publiceert jaarlijks de Overnamemonitor Accountancy- en administratiemarkt. Het volledige onderzoek is, nadat een formulier is ingevuld, gratis te downloaden via de site van het M&A-kantoor.

Tekst: Misha Hofland

Deze bijdrage komt uit het AV-magazine met als thema Fusies en overnames. Dit magazine is verschenen in april 2026. Zie https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av1-2026-fusies-en-overnames/