Vanuit samenwerking naar de beste deal

Bijleveld gelooft in de kracht van complementaire expertise bij fusie- of overnameprocessen en dat iedere specialist zou moeten opereren vanuit die gedachte: “Als een accountant en M&A-adviseur elkaar op het juiste moment vinden, versterken ze elkaar en realiseren ze samen de grootste waarde voor de ondernemer.” Want wie denkt dat dealwaarde pas ontstaat aan de onderhandelingstafel, ‘vergist zich’ volgens Bijleveld. De basis wordt volgens hem al veel eerder gelegd. Vaak al jaren voordat een ondernemer daadwerkelijk verkoopt. De accountant speelt daarin een centrale rol: “In de voorbereidende fase is kwalitatief goede en tijdige informatie cruciaal. Als cijfers niet aansluiten op de jaarrekening of auditfiles niet kloppen, kost dat tijd, geld én momentum.”

Momentum en fundament

Dat momentum is essentieel, benadrukt Bijleveld. Tijdens een boekenonderzoek kunnen in korte tijd honderden vragen worden gesteld. Trage of onvolledige beantwoording heeft direct effect op de perceptie van de koper. “Als vragen die op dag twee worden gesteld pas op dag 28 worden beantwoord, loopt het proces vast. En erger: bij een koper ontstaat het beeld dat het een rommeltje is. Dat heeft effect op je waardering. Twijfel kan leiden tot een lagere multiple, strengere voorwaarden of een earn-out.” Andersom kunnen actuele, goed onderbouwde cijfers juist ruimte creëren: “Als een koper zegt: laat maar zien dat die voorspelling realistisch is, moet je tussentijdse cijfers kunnen overleggen die dat onderbouwen. Kun je dat niet, dan zal een koper daarvoor niet direct in de koopprijs betalen. Hoe beter dat dossier dus op orde is, hoe makkelijker je die vragen kunt beantwoorden en hoe beter je het momentum in het proces vasthoudt.” Bijleveld benadrukt daarbij wel: “Natuurlijk ligt een groot deel van deze verantwoordelijkheid ook bij de klant zelf, maar we zien eens te meer dat de accountant een cruciale rol speelt om de ondernemer in deze fase te ondersteunen.”

Waar de accountant het fundament legt, brengt de M&A-adviseur de marktkennis, de dealervaring en het netwerk aan tafel. Niet alleen met waarderingsmodellen, maar ook met actuele transactiedata en specifieke kennis van het koperslandschap en de kopersdynamiek: “Waarde kun je berekenen. Maar de prijs is wat er in de markt daadwerkelijk wordt betaald. Dat is kennis die je alleen opdoet door dagelijks in die markt te zitten. Door de vele transacties die wij jaarlijks doen, weten we goed wat er in de markt wordt én werd betaald en hoe processen in een specifieke markt normaliter verlopen. Die ervaring vertaalt zich ook in een gerichte kopersselectie, weten wie waar naar op zoek is en het creëren van concurrentie.” Rembrandt M&A benadert doorgaans een gericht aantal partijen per traject. “Niet om de markt te overspoelen, maar om voldoende spanning in het proces te brengen”, vertelt Bijleveld. “Je wilt meerdere biedingen hebben, zodat de ondernemer iets heeft te kiezen. Daarmee creëer je ook een onderhandelingspositie. Als je maar één partij aan tafel hebt, heb je eigenlijk geen keuze en dus ook minder onderhandelingsruimte.” Toch draait een goede deal niet uitsluitend om euro’s. Bijleveld ziet in veel trajecten dat zachte factoren doorslaggevend zijn. “De beste koper is niet altijd degene met het hoogste bod. Een persoonlijke klik, cultuur en toekomstvisie spelen vaak ook een doorslaggevende rol.” En daar ligt weer een belangrijke rol voor de accountant: “Als langdurig trusted advisor kent die de ondernemer vaak beter dan wie ook. Die vertrouwensrelatie is waardevol. De accountant weet hoe iemand in elkaar zit en kan helpen toetsen of een partij echt past.”

De kracht van ‘elkaar versterken’

“Hoe eerder beide disciplines samenwerken, hoe groter de invloed op de uitkomst”, vervolgt Bijleveld. Dat vraagt om een duidelijke rolverdeling én om realisme. Volgens Bijleveld begint het optimale traject op het moment dat de ondernemer de eerste verkoopgedachte uitspreekt – meestal richting zijn accountant. “Zodra die vraag op tafel komt, is het verstandig een M&A-specialist erbij te betrekken. Niet om zaken over te nemen, maar om samen een uitkomst te realiseren die geen van beiden alleen had kunnen bereiken. Juist omdat de accountant de ondernemer zo goed kent, is zijn positie uniek. Hij hoort als eerste de verkoopgedachte, levert de informatievoorziening en legt het fundament waarop alles rust. Maar zonder voldoende marktkennis, als je er niet dagelijks inzit, kom je soms simpelweg zelfs niet tot een deal.”

Die voorbereiding kan er volgens Bijleveld soms zelfs toe leiden dat een verkooptraject, om valide strategische redenen, nog even wordt uitgesteld. “Het mooie van de voorbereidingsfase is dat je nog niet in de markt zit”, legt Bijleveld uit. “Dan kun je dus ook concluderen: misschien is dit nog niet het juiste moment om te verkopen.” In dat geval kan een ondernemer eerst werken aan betere stuurinformatie, een strakker dossier of duidelijkere financiële onderbouwing. Ook daar ligt volgens Bijleveld een belangrijke rol voor accountants. “Door hun klant zo vroeg mogelijk ‘verkoopklaar’ te maken, wordt niet alleen de kans op een succesvolle transactie groter, maar ook de kans op betere voorwaarden als het moment wél daar is.”

Tekst: Sander Voortman

Deze bijdrage komt uit Accountancy Vanmorgen met als thema fusies en overnames. Dit magazine is verschenen in april 2026. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av1-2026-fusies-en-overnames/ om alle artikelen te lezen.