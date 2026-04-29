BDO Nederland moet de broekriem aanhalen

BDO kampt in Nederland momenteel met tegenvallende financiële resultaten en neemt daarom maatregelen. Dat bevestigt het accountantskantoor op vragen van Accountancy Vanmorgen.

door Misha Hofland

Bij de redactie van deze nieuwssite kwamen de afgelopen tijd verschillende tips binnen over een reorganisatie bij de Nederlandse tak van BDO. Aanleiding daarvoor is dat het verschillende bedrijfsonderdelen het afgelopen half jaar niet bepaald voor de wind gaat.

Sinds eind vorig jaar zou er sprake zijn van een sterke terugloop in de brutomarge bij BDO, in het eerste kwartaal van dit jaar zou zelfs sprake zijn van een neergang op dat vlak van ongeveer zestig procent. Dat laatste cijfer wordt niet bevestigd, maar BDO laat wel weten dat er intern maatregelen worden genomen omdat het financieel minder presteert dan verwacht.

Economische onzekerheid, AI en CSRD

De Raad van Bestuur (RvB) van BDO Nederland lichtte recent in een interne uitzending toe wat de onderliggende oorzaken zijn, bevestigt het accountantskantoor. “Wij communiceren regelmatig intern over ontwikkelingen binnen BDO, onder meer via live uitzendingen”, laat woordvoerder Sara Sprakel weten.

In een recente uitzending is aan medewerkers gemeld dat de vraag naar een aantal diensten van BDO tegenvalt. Sprakel: “Een belangrijke oorzaak is het wegvallen van de vraag naar sustainability-gerelateerde assurance- en adviesdiensten. Ook merken we dat door de economische onzekerheid onze klanten terughoudender zijn geworden. Daarnaast zien we dat onze investeringen in AI een verandering vragen van onze manier van werken en er andere vaardigheden en competenties van onze medewerkers worden gevraagd.”

Reorganisatie?

In de interne uitzending werd ook aangekondigd dat de komende tijd maatregelen zullen worden genomen om BDO weer de weg naar boven te doen vinden. De komende tijd wordt per bedrijfsonderdeel maatwerkachtig bekeken welke besluiten er wat dat betreft moeten worden genomen. Om welke maatregelen het precies gaat is (nog) niet duidelijk, maar gezien het organisatiebrede karakter daarvan lijkt feitelijk sprake te zijn van een reorganisatie.

BDO zelf neemt het woord reorganisatie echter niet in de mond. Woordvoerder Sprakel houdt het vooralsnog relatief klein: “Wij passen ons aan op de veranderende omstandigheden en er worden daarom beperkte, gerichte maatregelen getroffen om onze organisatie klaar voor de toekomst te houden.”

De vaste nummer 5 in de AV-Top 50 gaat verder niet in op cijfers. Later dit voorjaar presenteert BDO haar jaarrekening en -verslag over 2025. Bij die gelegenheid zal naar verwachting ook meer bekendgemaakt worden over de strategische positionering voor de komende tijd. In 2024 haalde BDO een omzet van 379,9 miljoen euro. Het kantoor had toen een kleine 3000 fte aan medewerkers in Nederland.