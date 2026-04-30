FIOD neemt financieel adviseur uit Twente op de korrel

De FIOD heeft op dinsdag 21 april 2026 meerdere doorzoekingen verricht in een onderzoek naar belastingfraude. Een 55-jarige man uit de gemeente Hof van Twente wordt verdacht van het opzettelijk onjuist indienen van belastingaangiften.

Twee woningen en een bedrijfspand in de gemeenten Hof van Twente en Rijssen-Holten zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Door de Belastingdienst is beslag gelegd op een woning en op een luxe auto.

Signaal belastingdienst

Het strafrechtelijk onderzoek startte na een signaal van de Belastingdienst. De verdachte is eigenaar van een financieel advieskantoor. Het onderzoeksteam vermoed dat de man in 2022 opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting en aangiften inkomstenbelasting indiende.

Uit onderzoek komt naar voren dat de 55-jarig in 2022 een bedrag van een miljoen euro aan commissiegeld voor werkzaamheden ontving van een zakelijke klant. De verdachte nam dit bedrag niet op als omzet in de aangifte omzetbelasting. Ook werd het bedrag niet verantwoord als bedrijfsresultaat en belastbare winst in de aangiften inkomstenbelasting. De ontvangen commissievergoeding werd vermoedelijk niet gestort op de bankrekening van de onderneming, maar op de privébankrekening van de verdachte.