Opnieuw oordeelonthouding EY bij cijfers Ebusco

EY heeft voor het tweede jaar op rij geen oordeel gegeven bij de jaarcijfers van Ebusco. Uit de accountantsverklaring blijkt dat de financiële verslaglegging bij de noodlijdende bussenbouwer tekortschiet door aanhoudende problemen in de interne beheersing.

De accountant spreekt van mogelijke diepgaande fouten in de boeken, meldt het FD. De cijfers over 2024 werden pas een paar maanden geleden bekendgemaakt. Ook toen gaf EY er geen oordeel over.

De oordeelonthouding komt op een moment dat Ebusco in zwaar financieel weer verkeert. Het bedrijf rapporteerde over 2025 een nettoverlies van 71 miljoen euro bij een omzet van 76,6 miljoen euro. Ondanks de aanhoudende verliezen verbeterden de resultaten ten opzichte van 2024, toen nog een verlies van ruim €200 miljoen werd geleden bij een omzet van circa €11 miljoen. Die verbetering hangt samen met een forse reductie van kosten en personeel. Het aantal geleverde bussen daalde echter van 157 naar 123.

Precair

Volgens de toelichting bij de jaarcijfers is de financiële positie van Ebusco precair. Leveranciers zouden het faillissement kunnen aanvragen en het bedrijf heeft onvoldoende orderportefeuille om de operationele kosten voor de komende twaalf maanden te dekken. Het afgelopen jaar werden geen nieuwe orders binnengehaald. Daarnaast is Ebusco voor zijn werkkapitaal afhankelijk van Chinese partners; bij het wegvallen van die steun kan het bedrijf niet langer aan zijn verplichtingen voldoen. Waar Ebusco zelf uitgaat van voortzetting van de activiteiten, deelt EY die inschatting niet.

Verkoop

Het bedrijf onderzoekt inmiddels strategische opties, waaronder de verkoop van een groot deel van de bustak. Oprichter en bestuurder Peter Bijvelds stelt dat zowel de busactiviteiten als de energieoplossingen focus vereisen. Volgens Jasper Jansen van de Vereniging van Effectenbezitters wordt gezocht naar manieren om extra middelen aan te trekken, waarbij de vraag blijft wat na eventuele desinvesteringen resteert.

