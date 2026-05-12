Van archief naar advies: hoe AI het klantdossier weer levend maakt

Veel accountantskantoren willen meer adviserend werken, maar de praktijk is weerbarstig. Jaarrekeningen, aangiften en andere compliancewerkzaamheden vragen veel tijd, terwijl waardevolle klantinformatie vaak in dossiers blijft liggen. Volgens Tim van Wordragen, directeur van Matswise.ai, zit juist daar een van de grootste onbenutte advieskansen voor accountants.

“De advieswaarde zit meestal niet in ingewikkelde analyses. Het gaat vooral om het tijdig herkennen van patronen,” zegt Van Wordragen. Maar die patronen worden pas zichtbaar als cijfers, gesprekken, klantplannen en brancheontwikkelingen bij elkaar komen. In veel kantoren gebeurt dat nu nog onvoldoende. “Waar leg je de gesprekken met klanten vast? En komt die informatie vervolgens bij de juiste accountant of assistent terecht? Daar gaat vaak samenhang verloren en dan mis je de context van alles wat je al van zo’n klant weet.”

Van afgerond dossier naar actief klantgeheugen

Volgens Van Wordragen worden dossiers in de praktijk vaak behandeld als afgeronde archieven. Is de jaarrekening vastgesteld en de aangifte ingediend, dan verdwijnt het dossier naar de achtergrond. Het jaar erop begint het proces opnieuw, soms met een andere assistent of accountant. “Ik heb zelf ook een aantal jaar in de accountancy gewerkt. Als je dan een dossier kreeg overgedragen, was een half A4 aan context soms al veel. Maar dat is niet genoeg om goed advies te kunnen geven.”

Daardoor verdwijnen belangrijke signalen gemakkelijk uit beeld. Van Wordragen noemt het voorbeeld van een ondernemer die tijdens een jaarrekeninggesprek vertelt een webshop te willen starten naast zijn fysieke winkel. “In de praktijk wordt zo’n signaal wel besproken, maar daarna wordt de jaarrekening afgerond en spreek je die klant pas een jaar later weer. Juist die advies-triggers gaan dan verloren.”

AI kan volgens Van Wordragen helpen om eerdere gesprekken, plannen en aandachtspunten zichtbaar te houden, ook als een dossier later door iemand anders wordt opgepakt. “Stel dat een ondernemer aangeeft over drie jaar een andere winkel te willen overnemen. Dan wil je dat dat onderwerp over drie jaar automatisch weer naar boven komt. Dan maakt het niet uit of een nieuwe accountant of assistent op het dossier zit.”

Patronen eerder herkennen

De kracht van AI zit volgens Van Wordragen onder meer in het herkennen van patronen over meerdere jaren. Ontwikkelingen die jaarlijks klein lijken, kunnen op langere termijn relevant worden. “Een debiteurenpositie die jaarlijks met enkele procenten stijgt, lijkt misschien niet direct problematisch. Maar over meerdere jaren ontstaat wel degelijk een risico. Als je alleen terugkijkt naar vorig jaar, zie je dat patroon vaak niet.” Daarmee wordt het dossier volgens hem meer dan een momentopname van het laatste boekjaar. Door ook eerdere jaarrekeningen, klantgesprekken en aandachtspunten mee te nemen, ontstaat een breder beeld van wat er bij een klant speelt.

Meer dan cijfers alleen

Ook externe branche-informatie kan volgens Van Wordragen een belangrijke rol spelen. “Ik ken eigenlijk geen accountant die voor een klant ook kijkt naar CBS-cijfers of brancheontwikkelingen. Terwijl dat wel precies de kennis is die ondernemers verwachten.” Hij noemt als voorbeeld het risico dat fietsfabrikanten vaker rechtstreeks aan consumenten gaan verkopen. Voor een fietsenwinkel kan dat grote gevolgen hebben voor omzet en marges. “Dan kun je als accountant het gesprek voeren: hebben we genoeg dekking als de verkoop van fietsen terugloopt? Kunnen we meer omzet halen uit onderhoud, service of verzekeringen?” Daar zit volgens Van Wordragen een belangrijk deel van de advieswaarde: niet alleen terugkijken op cijfers, maar ondernemers tijdig wijzen op risico’s en kansen.

AI geeft inzicht, de accountant geeft advies

Van Wordragen trekt ook een duidelijke grens. AI kan informatie sneller combineren, patronen herkennen en inzichten aanreiken, maar het professionele advies blijft mensenwerk. “AI kan zeker meer inzicht geven. Maar het advies ontstaat pas wanneer een accountant daar een professioneel oordeel aan toevoegt.”

Daarmee verschuift het werk van accountants volgens hem meer van verzamelen en analyseren naar interpreteren en adviseren. “Het menselijke gesprek en het kunnen beoordelen van uitkomsten blijven essentieel.” Wel waarschuwt hij voor het lukraak inzetten van AI-tools. “AI inzetten zonder duidelijke werkwijze kan snelheid opleveren, maar is niet altijd betrouwbaar. Terwijl betrouwbaarheid juist de kern van accountancy is.” Daarom zijn een duidelijke processtructuur en kwaliteitscontrole volgens hem onmisbaar.

De grootste winst van AI zit volgens Van Wordragen uiteindelijk in schaalbaarheid. Niet omdat advies volledig geautomatiseerd moet worden, maar omdat accountants sneller relevante signalen kunnen herkennen bij meer klanten tegelijk. “Wanneer je AI goed inzet, maak je advies schaalbaar zonder het menselijke oordeel uit het vak te halen.”

