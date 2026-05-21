Boekhouder moet duizenden euro’s betalen na fouten in belastingaangiften

Een boekhouder uit Bergen op Zoom moet ruim € 3.900 schadevergoeding betalen aan een voormalige klant vanwege fouten in belastingaangiften en de verwerking van een dividenduitkering. Dat heeft de kantonrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant bepaald.

De zaak was aangespannen door Bell House, een onderneming in elektronica. De boekhouder verzorgde onder meer de financiële administratie, de jaarrekening 2020 en de aangiften vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Volgens de rechtbank heeft de boekhouder zijn zorgplicht geschonden door een dividenduitkering van € 100.000 onjuist te verwerken. Daardoor werd te weinig belasting betaald, waarna de Belastingdienst belastingrente in rekening bracht.

Altijd checken

De boekhouder voerde aan dat hij slechts instructies van de vorige boekhouder had gevolgd. Dat verweer houdt volgens de kantonrechter geen stand. Een professional “kan niet zomaar iets voor juist aannemen”, staat in het vonnis. De rechtbank benadrukt dat een boekhouder een eigen verantwoordelijkheid heeft om te controleren of dividenduitkeringen correct zijn verwerkt.

Door de fout moest Bell House uiteindelijk alsnog bijna € 20.000 aan belasting bijbetalen. Daarnaast werd belastingrente opgelegd. De rechtbank kende uiteindelijk € 3.000 schadevergoeding toe voor de belastingrente over de vennootschapsbelasting. Daarmee is de schade voor Bell House vrijwel volledig gecompenseerd.

Inkomstenbelasting

Ook bij de aangifte inkomstenbelasting van de directeur-grootaandeelhouder ging het mis. De ontvangen dividenduitkering was niet als inkomen opgegeven. De boekhouder erkende dat later zelf in een e-mail aan de klant. Daardoor werd nog eens € 675 belastingrente verschuldigd. Ook dat bedrag moet de boekhouder vergoeden. Daarnaast kende de rechtbank € 200 toe voor extra werkzaamheden van een nieuwe accountant die nodig waren om fouten te herstellen. Verder moet de boekhouder ruim € 500 aan buitengerechtelijke kosten en € 1.385 proceskosten betalen.

De totale financiële tegenvaller voor de boekhouder loopt daarmee op tot ruim € 5.700 exclusief rente.

Lees hier de uitspraak.