Kennisgroep Auto trekt standpunt over BPM-afschrijving in

De Kennisgroep Auto heeft een eerder standpunt over de berekening van bpm bij de import van auto’s ingetrokken. Aanleiding zijn uitspraken van de Hoge Raad die oordeelt dat de gehanteerde benadering te strikt was. Het standpunt ging over de vraag welke historische nieuwprijs mag worden gebruikt bij toepassing van een koerslijst of een daarop gebaseerd taxatierapport.

In het ingetrokken standpunt stelde de Kennisgroep Auto dat bij de berekening van het afschrijvingspercentage de historische nieuwprijs en de handelsinkoopwaarde altijd afkomstig moeten zijn van hetzelfde referentievoertuig uit de koerslijst. Daarmee werd uitgesloten dat importeurs een hogere historische nieuwprijs van het importvoertuig combineren met een lagere handelsinkoopwaarde uit een koerslijst. Die benadering beperkte de mogelijkheid om tot een hogere afschrijving en dus een lagere bpm te komen.

Rechtspraak

Verschillende gerechtshoven hebben zich inmiddels over deze kwestie uitgesproken. Uitspraken van de Hoge Raad uit 2023 en 2025 werpen echter een nieuw licht op de zaak. Daaruit volgt dat bij het bepalen van de bpm moet worden aangesloten bij een reële waardevermindering van het individuele voertuig. Een te rigide toepassing van koerslijsten kan daarmee op gespannen voet staan. Tegen die achtergrond heeft de Kennisgroep het standpunt ingetrokken.

Meer ruimte voor maatwerk

Het intrekken van het standpunt betekent dat de eerder voorgeschreven koppeling tussen historische nieuwprijs en handelsinkoopwaarde niet langer zonder meer geldt. Daarmee ontstaat meer ruimte voor een individuele benadering van de afschrijving, zeker in situaties waarin het importvoertuig afwijkt van het referentievoertuig in de koerslijst. Dat speelt bijvoorbeeld bij voertuigen met een afwijkende CO₂-uitstoot of bij auto’s die niet als zodanig in de koerslijst voorkomen, zoals modellen voor de Amerikaanse markt.

Praktijk

Voor importeurs en adviseurs kan het vervallen van het standpunt relevant zijn bij lopende procedures en toekomstige aangiften. Met name in gevallen waarin de koerslijstwaarde geen goed beeld geeft van de werkelijke waardeontwikkeling van het voertuig, kan meer ruimte ontstaan om een lagere bpm te onderbouwen. Tegelijkertijd blijft de rechtspraak leidend, waardoor de grenzen van die ruimte in de praktijk verder zullen worden ingevuld.

In een eerdere versie was per abuis sprake van btw in plaats van bpm.