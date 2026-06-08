Home » NBA en Norea komen met leidraad toepassing AI

NBA en Norea komen met leidraad toepassing AI

Accountancy, Nieuws

NBA Accounttech en Norea, beroepsvereniging van IT-auditoren, hebben de leidraad ‘AI Toegepast’ opgesteld, die leden richting geeft bij het gebruik van AI in de praktijk.

8 juni 2026 door Accountancy Vanmorgen

De leidraad omvat randvoorwaarden en validatie, aldus beide organisaties, waarmee kan worden voorkomen dat AI een ‘black box’ is door te sturen op reproduceerbaarheid en ethische kaders. “Validatie en menselijk oordeel moeten de basis blijven van het publieke vertrouwen.” Er zijn tientallen praktijkcases voor de brede accountants- en auditpraktijk, van journaliseren en contractreview tot fraudedetectie en ESG-rapportage.

In 2024 kwamen NBA en Norea al met de eerste leidraad ‘AI in Control’, die handvatten biedt om AI beter te beheersen.

De leidraad ‘AI Toegepast’ is hier te downloaden

Tags: AI

Volg een van onze opleidingen

Summercourse AI geletterdheid voor accountants en financials

  • 24 augustus 2026
  • Postillion Amersfoort/Veluwemeer
  • Derwish Rosalia, Martine Cranendonk
  • 6 PE-punten

E-learning AI/Technologie

  • Online
  • 5 PE-punten

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Instellingen