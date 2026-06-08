NBA en Norea komen met leidraad toepassing AI

NBA Accounttech en Norea, beroepsvereniging van IT-auditoren, hebben de leidraad ‘AI Toegepast’ opgesteld, die leden richting geeft bij het gebruik van AI in de praktijk.

De leidraad omvat randvoorwaarden en validatie, aldus beide organisaties, waarmee kan worden voorkomen dat AI een ‘black box’ is door te sturen op reproduceerbaarheid en ethische kaders. “Validatie en menselijk oordeel moeten de basis blijven van het publieke vertrouwen.” Er zijn tientallen praktijkcases voor de brede accountants- en auditpraktijk, van journaliseren en contractreview tot fraudedetectie en ESG-rapportage.

In 2024 kwamen NBA en Norea al met de eerste leidraad ‘AI in Control’, die handvatten biedt om AI beter te beheersen.

De leidraad ‘AI Toegepast’ is hier te downloaden