Waarschuwing voor hoogleraar Pheijffer in burgemeesterskwestie

Hoogleraar Accountancy Marcel Pheijffer is in hoger beroep alsnog over de vingers getikt in de kwestie rondom de pensioenkostenvergoeding van de Bussumse burgemeester Henk Heijman. Pheijfer kreeg een waarschuwing, omdat hij een steek liet vallen in zijn onderzoek naar de Bussumse (inmiddels ex-)burgemeester Henk Heijman. Dit blijkt uit een uitspraak van het college van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Heijman kreeg een pensionkostenvergoeding, omdat hij buiten de gemeente woonde. Hij had een huurwoning in Oost-Gelre, die hij aanhield en onderverhuurde. Na zijn benoeming verbleef hij eerst bij zijn zus in Huis ter Heide en later trok hij in bij zijn vriendin in Baarn. Wel kreeg hij vanaf zijn benoeming een pensionkosten- en reiskostenvergoedingen en daarna een maaltijdkostenvergoeding. Het was geen geheim dat de burgemeester niet in zijn standplaats woonde. Hij kreeg een jaar de tijd dat alsnog te regelen. Een argument om niet te verhuizen was onder andere dat hij zijn woning niet kon verkopen.

Rechtmatigheid

Pheijffer maakte de fout voorbij te gaan aan het rechtmatigheidsaspect van de zaak. Hij had duidelijker moeten uitleggen wat de termen ‘materiële’ en ‘formele’ rechtmatigheid betekenen, zegt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De Accountantskamer merkte dat ook al op, maar legde geen maatregel op. In hoger beroep is nu alsnog een waarschuwing opgelegd. Het College vond niet dat Pheijfer onvoldoende objectief was, zoals de lokale partij Hart van Bussum stelde.