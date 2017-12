bestgelezen 2017 – Kwaliteitstoetsing MKB-kantoor loopt uit de hand. NBA zou ‘coulancevergoeding’ willen bieden

64 verwijten tegen 26 betrokken. In 5 tuchtklachten heeft accountantskantoor Van de Kar & Veraart deze verwijten onlangs – in mei van dit jaar – bij de Accountantskamer ingediend. Dit naar aanleiding van de nasleep van kwaliteitstoetsingen namens de NBA en een flink aantal juridische procedures. Ondertussen zit ook de NBA hier stevig mee in de maag. De Beroepsorganisatie heeft volgens de betrokken accountant inmiddels een coulancevergoeding van € 30.000 geboden. De NBA bevestigt dat hier wel over gesproken is, maar dat er geen concrete afspraken liggen.

Het begint in 2014 wanneer het Roosendaalse accountantskantoor Van der Kar & Veraart aan de beurt is voor een reguliere kwaliteitstoetsing zoals alle accountantskantoren die moeten ondergaan. Daarvoor was het kantoor – als NOvAA-lid in 2008 – nog goedgekeurd. De nieuwe toetsing leidde in 2015 uiteindelijk tot een negatief oordeel over het betrokken kantoor. De toetsers spraken een ‘c-oordeel’ uit. Het stelsel van kwaliteitsbeheersing zou in opzet en werking niet voldoen. Het accountantskantoor gaat daar niet mee akkoord en dient een zienswijze in. Daar wordt naar geluisterd. Het oordeel wordt bijgesteld in een ‘b-oordeel’. Het stelsel behoeft verbetering en voldoet in opzet en werking op belangrijke onderdelen niet. Daarop volgt de oproep om binnen zes maanden met een verbeterplan te komen zodat binnen één jaar de kwaliteit van het kantoor wel op orde komt. Het kantoor tekent bezwaar aan tegen deze beslissing van de Raad van Toezicht. Echter de Raad van Toezicht bevestigt opnieuw het negatieve b-oordeel.

Beroep bij CBB

Tegen beslissingen van de Raad van Toezicht kan beroep worden ingediend bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Het is dan inmiddels 16 februari 2016. Die dag vindt de zitting plaats waar het kantoor en de NBA tegenover elkaar staan. Zij willen eruit komen en beide partijen kondigen aan dat zij met elkaar in overleg willen treden om tot een oplossing te komen. Dat gaat niet goed. Eind maart 2016 laten partijen weten dat zij het niet met elkaar eens worden. De rechter moet uiteindelijk wel een uitspraak doen.

NBA zit met toetsing in de maag

Binnen de beroepsgroep is er inmiddels een stevige discussie ontstaan over inhoud en kwaliteit van toetsingen en toetsers in het algemeen. Het leidt uiteindelijk tot de beslissing van de NBA om de gehele toetsing van het onderhavige kantoor terug te draaien en de gemaakte toetsings- en proceskosten te vergoeden. Het is dan mei 2016. Daarbij gaat het om een bedrag van krap € 2700.

Toch oordeel rechter gevraagd

Van der Kar & Veraart gaan daar niet mee akkoord. Het kantoor vraagt de rechter zich toch uit te spreken over omstreden besluit. Het kantoor krijgt gedeeltelijk haar zin. Het CBB doet geen verder onderzoek naar wat er allemaal in het kader van de toetsing fout zou zijn gegaan. Het besluit van Raad van Toezicht van 9 oktober 2015 – het b-oordeel – wordt wel door de rechter vernietigd. Het besluit kan dan ook niet meer als ‘ingetrokken’ worden beschouwd, het besluit is er dan in feite niet meer. Daarmee is de kous niet af. Van der Kar en Veraart claimen schade te hebben geleden. Het kantoor heeft immers veel tijd, geld en moeite moeten steken in een toetsing die uiteindelijk wordt ingetrokken.

Het is Leon van der Kar AA niet in koude kleren gaan zitten. In gesprek met Accountancy Vanmorgen vertelt hij zijn verhaal. Zijn kantoor dat in 2008 nog werd goedgekeurd en in 2014 de facto wordt afgekeurd, terwijl er in de praktijk– zowel binnen zijn kantoor als in de vigerende regelgeving – geen echte wijzigingen zijn. Verschillende toetsers die verschillende -conflicterende- eisen stellen. Een samenstelpraktijk die op basis van ‘assurance opdrachten’ de maat wordt genomen. Het is een waslijst van klachten. Klachten die hij nu ook heeft verwoord in de individuele klachten bij de Accountantskamer die hij over toetsers, maar ook over betrokkenen bij de Raad van Toezicht binnen de NBA heeft verwoord.

NBA biedt coulancevergoeding

Eind april van dit jaar heeft er een gesprek plaats gevonden tussen het kantoor en de NBA. Dit wordt ook bevestigd door de NBA. Namens de NBA waren, volgens Van der Kar, aanwezig algemeen directeur mevrouw Van Arkel en NBA-voorzitter Pieter Jongstra. ‘Er is afgesproken dat ons kantoor pas in 2020 opnieuw getoetst zal worden en dat de NBA een coulanceuitkering van € 30.000 aan ons kantoor betaalt.’ Een woordvoerder van de NBA bevestigde ons wel dat dit gesprek heeft plaatsgevonden en dat er over deze onderwerpen – coulancevergoeding en vervolgtoetsingen – is gesproken. Er zijn volgens haar echter geen definitieve afspraken over bedragen en tijdpad gemaakt.