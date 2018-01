Fraudezaak blijkt om vermogensbeheerder Koninklijk Huis te draaien

De fraudezaak waarbij ook een tuchtklacht tegen Pieter-Paul Saasen en twee van zijn BDO-collega’s is ingediend blijkt te draaien om Box Consultants uit Waalre, meldt het FD. Box is vermogensbeheerder van leden van het Koninklijk Huis en veel andere rijke en bekende Nederlanders.

Box

Het OM heeft onlangs een onderzoek afgerond in een zaak tegen de 55-jarige voormalige directeur van Box Remy M., Box zelf en de door M. opgerichte privévennootschap Boulder. Volgens justitie zou sprake zijn van valsheid in geschrifte. Klanten van Box zijn volgens justitie acht miljoen euro misgelopen doordat Box en Builder zogeheten retrocessies onterecht in eigen zak staken. Retrocessies, ook wel kickback-fees genoemd, zijn vergoedingen die een vermogensbeheerder ontvangt van beleggingsfondsen voor het opnemen van hun fonds in de beleggingsportefeuille. Het OM beslist binnenkort of het de zaak voor de rechter brengt. Box zelf gaat in de tegenaanval door een getuigenverklaring van ex-boekhouder Erwin Hogers in twijfel te trekken.

BDO

Pieter-Paul Saasen en een BDO-collega waren volgens het OM op de hoogte van de fraude, maar deden niets met die wetenschap. Tegen Saasen en twee andere BDO-accountants loopt een tuchtklacht wegens het frustreren van de strafrechtelijke waarheidsvinding. Volgens het OM zouden daarnaast goedkeurende verklaringen zonder deugdelijke grondslag zijn afgegeven bij meerdere jaarrekeningen. De vermeende betrokkenheid van Saasen is opmerkelijk omdat hij een sleutelfiguur is in de beweging die het geschonden vertrouwen in de beroepsgroep wil herstellen. In 2014 zat Saasen in de NBA-werkgroep die een plan met 53 verbetermaatregelen voor de sector opstelde.

Klanten

De Koninklijke familie is met 51 beleggingsrekeningen volgens het FD vermoedelijk de grootste klant van Box Consultants. Het bedrijf had en heeft volgens het dagblad veel bekende klanten, waaronder telgen van warenhuisfamilies Vroom en Dreesmann en voormalig World Online-topvrouw Nina Storms. Onder anderen voetbaltrainer Guus Hiddink blijkt in het verleden klant te zijn geweest.