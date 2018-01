Last onder dwangsom om onduidelijke facturen

De ACM legt energieleveranciers Fenor en Robin Energie een last onder dwangsom op omdat zij onduidelijke energierekeningen sturen. De bedrijven verstuurden bijvoorbeeld facturen waarbij onder anderen de tarieven niet duidelijk waren gekoppeld aan de bijbehorende verbruiksperiode.

Onderzoek

De last onder dwangsom volgt op een onderzoek dat de ACM vorig jaar deed naar de duidelijkheid van de facturen van 40 energiebedrijven. Van de 40 energiebedrijven waarvan de toezichthouder de energiefacturen onderzocht stuurden 16 bedrijven duidelijke facturen op de peildatum van 1 juli 2017. Verder moesten 21 bedrijven wat dit betreft nog enkele stappen zetten. Zij moeten dit doen voor 2 februari 2018.

Slechte prestaties

Drie bedrijven presteerden dermate slecht dat de ACM een last onder dwangsom had aangekondigd. Eén van deze drie bedrijven had de facturen inmiddels aangepast waardoor er geen sprake meer was van een overtreding. Voor Fenor en Robin Energie gold dat niet en zij hebben de last onder dwangsom dus daadwerkelijk gekregen. Zij dienen de last uiterlijk op 2 februari 2018 te hebben uitgevoerd. Voor elke dag na deze datum dat zij niet voldoen aan de last moeten zij een dwangsom van 1.000 euro per dag met een maximum van 50.000 euro betalen.

Uitgangspunten

Energiefacturen moeten begrijpelijk zijn en in opzet eenvoudig te herleiden naar het contract en naar prijswijzigingsinformatie. De ACM heeft geen onderzoek gedaan naar de correctheid van de facturen. Belangrijke uitgangspunten bij het onderzoek van de ACM waren de afzonderlijke zichtbaarheid van tussentijds aangepaste tarieven op de factuur. Vermelding van een gemiddelde over de hele factuurperiode wordt door de ACM niet geaccepteerd. Ook moet op de factuur worden gerekend met dezelfde eenheden als in het contract en de prijswijzigingsinformatie.