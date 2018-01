‘Deloitte adviseerde Finles over fraude beleggingsfonds’

Volgens De Telegraaf heeft Deloitte vermogensbeheerder Finles uitgebreid geadviseerd over een beleggingsfonds dat afgelopen week aanleiding was voor een inval van de FIOD. De krant baseert zich op “bronnen dichtbij het strafrechtelijk onderzoek”.

De opsporingsdienst is gestuit op een “fiscaal spiegelpaleis” en volgens het OM is met de beleggingsconstructie een fraude van € 45 mln gemoeid. De Telegraaf haalt hoogleraar fiscale economie Peter Kavelaars aan, die ook partner is bij Deloitte. Hij begrijpt niet waar het belegingis misgegaan. “Normaal gesproken worden dit soort constructies vooraf altijd afgestemd met de fiscus.” Deloitte laat weten niet in te gaan op cliëntenaangelegenheden.

Geen dividendbelasting

De FIOD onderzoekt voor € 300 miljoen aan dividenduitkeringen van een Luxemburgs bedrijf aan het Finles Global Opportunity Fund (FGOF). Dat fonds kent maar een deelnemer, het Amerikaanse pensioenfonds Bluegrass. Over de winst zou geen dividendbelasting zijn afgedragen. Ingewijden noemen Finles “het afvoerputje van vermogensbeherend Nederland”. “Bedrijven als Finles laten hun vergunning gebruiken voor beleggingsconstructies waarvan ze de consequenties zelf niet kunnen overzien.”

Finles zelf zegt verrast te zijn door de FIOD-inval. Het bedrijf zegt niet bekend te zijn met het ontlopen van dividendbelasting. FGOF zou een rechtszaak voorbereiden tegen de Belastingdienst. Finles stelt sinds de zomer met de Belastingdienst in gesprek te zijn over de fiscale positie van FGOF.