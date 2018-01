ING stopt met TAN-code

ING heeft de app voor mobiel bankieren aangepast. Klanten bevestigen een betaalopdracht voortaan met de app en niet meer met een TAN-code per sms of papieren lijst. Alle particuliere klanten worden de komende maanden gefaseerd overgezet naar het vernieuwde Mijn ING. Alle klanten met de Mobiel Bankieren-app gaan dan ook over op mobiel bevestigen.

Alternatief

Klanten die de app niet kunnen gebruiken, blijven opdrachten voorlopig met een Transactie Autorisatie Code (TAN) bevestigen. De bank komt eind 2018 met een alternatief voor deze klanten. Na ruim dertig jaar wordt de TAN-code bij ING vervangen.

Mobiel

Mobiel bevestigen wordt bij de bank al sinds januari 2017 aangeboden. Klanten gebruiken daarvoor een code of hun vingerafdruk. Ruim 1,1 miljoen klanten doen dat, zegt ING. In totaal maken 3,2 miljoen klanten gebruik van de app. De Mobiel Bankieren-app van ING wordt vernieuwd met een nieuw ontwerp. De omgeving gaat er op alle apparaten hetzelfde uitzien, wat duidelijker en overzichtelijker moet zijn. Mobiel bevestigen wordt in maart 2018 voor zakelijke klanten geïntroduceerd.