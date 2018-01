Robotic Assistant van Yuki beoordeelt kwaliteit boekhouding

Het cloudplatform Yuki komt met een kwaliteitsmonitor die een ‘rapportcijfer’ geeft aan onderdelen van de online boekhouding en daarna ook aan de boekhouding in zijn totaal. De monitor controleert op inconsistenties, afwijkingen, volledigheid, tijdigheid en onvolkomenheden en is vanaf vandaag toegevoegd aan de ‘Robotic Assistant’ van Yuki. De kwaliteitsmonitor beoordeelt niet alleen de diverse onderdelen van de boekhouding, maar suggereert ook acties ter verbetering. Zijn alle afschriften bij de bank opgehaald? Ontbreken er inkoop- of verkoopfacturen? Zijn er dubbele facturen? Zijn alle betalingen en ontvangsten in de administratie gekoppeld? Zijn er klanten en leveranciers die extra aandacht nodig hebben? Zijn alle btw-aangiften verstuurd? Zijn alle activa bijgewerkt en zijn de afschrijvingen geboekt?

Versterken samenwerking accountant en ondernemer

Volgens Yuki commercial director Micha Smit is de tool dé manier om de samenwerking tussen ondernemer en accountant te versterken. “Zo’n cijfer maakt de kwaliteit van de boekhouding concreet. Dat geeft houvast voor de ondernemer en accountant om er samen aan te werken. Hoe beter de samenwerking, hoe hoger het cijfer. Het wordt een uitdaging om het cijfer omhoog te krijgen.” Dat beeld bevestigt Gerrit Bazuin van accountantskantoor Rikst ook. Zij werkten met de kwaliteitsmonitor gedurende de pilot. “Het is een mooie aanvulling. Een cijfer stimuleert zowel onze backoffice-medewerkers als de klant. Want wie wil er nu niet een 10 halen!”

Automatiseren terugkerende handelingen

Yuki streeft naar een vergaande automatisering van de online boekhouding. Zo kunnen accountants meer tijd besteden aan adviesdiensten. Yuki zet collective intelligence, cloud solutions, machine learning en big data in om ‘robotic accounting’ steeds geavanceerder te maken. De Robotic Assistant past in de missie van Yuki om terugkerende administratieve handelingen zoveel mogelijk te automatiseren: Robotic Accounting, een manier van boekhouden waarbij de accountant zich kan concentreren op zijn adviesrol en de ondernemer zo veel mogelijk actueel inzicht heeft.