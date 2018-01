Nederlanders durven weer geld te lenen

Nederlanders hebben in 2017 ruim een kwart vaker consumptief krediet aangevraagd dan in 2016. Het gemiddelde gewenste leenbedrag ging daarentegen flink omlaag met bijna 20 procent. Dat blijkt uit het Nationaal Leenonderzoek 2017/2018, dat jaarlijks door Geldshop wordt uitgevoerd. De intermediair in consumptieve leningen onderzocht in totaal bijna 70.000 leningaanvragen.

Meer leningen afgesloten

Het aantal leningaanvragen is afgelopen jaar gestegen met 27,4 procent, blijkt uit het onderzoek. De meeste leningaanvragen waren afgelopen jaar afkomstig van alleenstaanden, maar ook samenwonenden met kinderen wilden vaak lenen. Vooral in de leeftijdsgroep 31 tot 40 jaar oud waren er veel Nederlanders die een leningaanvraag deden.

Vaker lager leenbedrag

Het gemiddelde gewenste leenbedrag daalde afgelopen jaar met 19,2 procent. Men vroeg in 2017 gemiddeld €14.817 aan. Nederlanders wilden afgelopen jaar vooral lenen om bestaande leningen over te sluiten (33,6 procent). Ook waren er veel mensen die wilden lenen voor een auto (17,3 procent). Verbouwen was tot slot het derde grootste leendoel in 2017 (13,0 procent).

Flevolanders kampioen lenen 2017

Op provinciaal niveau werden de meeste leningaanvragen afgelopen jaar gedaan door Flevolanders. Ten opzichte van het landelijk gemiddeld aantal aanvragen per inwoner, willen inwoners van Flevoland 126,7 procent vaker lenen. Ook de hoogste aanvragen werden door Flevolanders gedaan. Zij wensten afgelopen jaar gemiddeld €16.654 te lenen.

Een overzicht van de leenbedragen en -aantallen per provincie, en alle andere resultaten, is te vinden op de onderzoekspagina van Geldshop.

Bron: Geldshop