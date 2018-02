eBay ruilt Paypal in voor Adyen

Het Amerikaanse bedrijf eBay gaat in zee met Adyen. Dit Nederlandse fintech-bedrijf zal straks al het betalingsverkeer van eBay gaan verwerken. Concurrent PayPal wordt hiermee aan de kant geschoven.

Volgens eBay, het moederbedrijf van Marktplaats, moet de geleidelijke overstap leiden tot lagere transactiekosten en meer opties voor kopers. Die kunnen in ieder geval tot juli 2023 nog bij PayPal terecht, meldt het bedrijf. Adyen moet over drie jaar de meeste transacties van de Amerikaanse veilingsite verwerken. Het bedrijf heeft al klanten als Groupon, Facebook en Uber en wil de komende jaren flink groeien in Azië. eBay was eerder eigenaar van PayPal. In 2015 splitste het internetbetalingsbedrijf zich af en werd als zelfstandig bedrijf aan de beurs genoteerd. Met de voormalige moeder verliest het een grote klant.