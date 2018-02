ABN Amro voorspelt verdere daling faillissementen

De economen van ABN Amro verwachten dat het aantal faillissementen in ons land dit jaar verder zal dalen. In 2018 gaan volgens de bank 5% tot 10% minder bedrijven failliet dan vorig jaar. Toen bleef de teller staan op 3.290 faillissementen. Dat was een kwart minder dan in 2016.

De verdere afname van het aantal faillissementen heeft alles te maken met de aanhoudende economische groei, aldus ABN Amro. Dat plaatst wel een kanttekening bij het historisch lage aantal failliet verklaarde eenmanszaken: “Eenmanszaken zijn steeds vaker ZZP’ers. Als ZZP’ers stoppen met hun bedrijf, gebeurt dit vaker via een opheffing zonder dat sprake is van een faillissement.”

Detailhandel -10%, zakelijke diensverlening -5%

Vooral in de detailhandel zullen minder bedrijven een faillissement moeten aanvragen, denkt ABN Amro. Daar is de voorspelde daling 10%. De agrarische sector blijft stabiel, net als de vrijetijdssector. Daar ging het aantal faillissementen vorig jaar nog sterk omlaag. “De enige sectoren waar het aantal faillissementen vorig jaar toenam, zijn food (+14%) en technologie, media en telecom (+4%). Dit wordt vooral veroorzaakt doordat meer eenmanszaken failliet gingen in de voedingsmiddelenindustrie. Als de cijfers hiervoor worden gecorrigeerd, blijkt dat het aantal faillissementen stabiliseert. Ook voor 2018 wordt een stabilisering verwacht.”

In de zakelijke dienstverlening voorspelt ABN Amro een daling van het aantal faillissementen met 5%. “Ook de komende jaren zal de omzet van de sector bovengemiddeld blijven groeien. Uit de Coen-enquête van het

CBS blijkt dat bedrijven weinig groeibelemmeringen ervaren.”

Hogere rente en Brexit

Voor de lange termijn kan de Brexit roet in het eten gooien bij de exportgeoriënteerde sectoren. Daarnaast is een renteverhoging riskant voor bedrijven met een zwakke financiële positie. “ABN Amro verwacht echter dat de rente pas in de loop van 2019 licht kan gaan stijgen.”