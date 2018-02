‘Werkgever moet focus leggen op werk-privébalans’

In de strijd om het binnenhalen van hoogopgeleide werknemers moeten werkgevers zich vooral richten op een goede balans tussen werk en privé. Dat concludeert uitzendorganisatie Walters People uit eigen onderzoek. Salaris speelt een ondergeschikte rol, al verwachten de meeste hoogopgeleiden wel een salarisverhoging van minimaal 3%.

Volgens Walters People denkt 67% van de werkgevers dat het in 2018 moeilijker wordt om nieuwe werknemers te vinden. Het bedrijf onderzocht daarom wat die werknemers dan verlangen. In elk geval meer loon: 61% van de hoogopgeleiden wil er minimaal 3% op vooruit gaan. Maar volgens de uitzendorganisatie is die eis niet heel hard: “Het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden komen pas op de vierde plaats van factoren die kandidaten belangrijk vinden in een baan.” Een goede balans tussen werk en privéleven is het belangrijkste, voor de organisatiecultuur en het contact met collega’s. Een uitdagende functie-inhoud staat op de derde plaats.

In de Finance & Accounting-sector is die 3% loonsverhoging geen probleem, zo blijkt uit het onderzoek: vooral bachelor- en masterkandidaten met maximaal drie jaar werkervaring zijn daar schaars. Medewerkers op bachelorniveau gaan er dit jaar 5% tot 10% op vooruit, masters kunnen rond de 10% meer salaris tegemoet zien, denkt Walters People.

Flexibel en gezond werken

Volgens Walters People spelen veel werkgevers al in op de behoeften van hun potentiële werknemers: 63% van de ondervraagde werknemers heeft de mogelijkheid om flexibele uren te werken en 47% kan thuis werken. “Daarnaast vinden werknemers het belangrijk om gezond en fit te blijven, en zij waarderen het als hun werkgever hen hierbij helpt. Steeds meer werkgevers gaan mee in deze trend; 68% voert actief beleid om een gezonde levensstijl te stimuleren.” Hoogopgeleiden waarderen gezonde snacks op kantoor het meest, gevolgd door korting op een fitness-abonnement. Ook sportlessen met collega’s en bedrijfsdeelname aan sportevenementen worden gewaardeerd.”

Werkplek kan beter

Bedrijven kunnen nog wel iets doen aan de omstandigheden op kantoor. Zelf denkt 74% dat medewerkers binnen hun organisatie volledig productief kunnen werken, maar daarmee is slechts 31% van de werknemers het eens. Ze hebben vooral last van pratende collega’s (63%), slechte IT-faciliteiten (26%) en oncomfortabel meubilair (20%). Bijna een op de drie zegt onvoldoende daglicht te krijgen op de werkplek.