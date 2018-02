Ex-belastingambtenaar betrokken bij omkopingszaak diamanthandel

De Nederlandse voormalig belastingambtenaar Rob Drieduite speelt een cruciale rol bij een zaak die draait om grootschalige omkoping bij diamanthandel in Congo, meldt de Volkskrant. Drieduite zit volgens de krant al jaren in de directie van de Fleurette Group, een bedrijf van de omstreden Israëlische miljardair Dan Gertler dat wordt verdacht van omkoping. Daarover loopt een strafrechtelijk onderzoek in Amerika. Ook voerde Drieduite de afgelopen jaren de administratie van verschillende Nederlandse brievenbusfirma’s van Gertler. Op het werkadres van Drieduite in Nieuwkoop staan nu nog vier brievenbusfirma’s van Gertler ingeschreven.

Diamantendeal Congo

De diamanthandelaar Gertler wordt al jaren in verband gebracht met omkoping in Congo. In 2000 zou de Israëliër een schimmige overeenkomst hebben gesloten met toenmalig president Kabila. Gertler betaalde daarbij 20 miljoen dollar in ruil voor het monopolie op de handel en export van Congolese diamanten, waarvan de jaarlijkse opbrengst geschat werd op 600 miljoen dollar. Kabila kocht met het geld wapens die hij nodig had in zijn strijd tegen rebellen. Vanwege de activiteiten in Congo zijn Gertler en een aantal van zijn bedrijven kortgeleden op een Amerikaanse sanctielijst gezet. Daaronder bevond zich ook een Nederlands brievenbusfirma.

Drieduite

De 52-jarige Drieduite werkte in de jaren negentig bij de Belastingdienst en op het ministerie van Financiën. Bij de Belastingdienst zat hij in het team Grote Ondernemingen in Rotterdam, dat verantwoordelijk was voor rulings. Daarna werkte hij bij Arthur Andersen en KPMG Meijburg, tot hij in 2003 een eigen advieskantoor begon in het Zuid-Hollandse Nieuwkoop. Drieduite geeft belastingadviezen en helpt bij het opzetten van structuren om te profiteren van fiscale mogelijkheden in Nederland.