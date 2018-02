Eshuis springt in gat dat Big Four achterlaat

Eshuis Accountants en Adviseurs treedt steeds vaker op als controlerend accountant voor gemeenten en andere lokale en regionale overheidsinstanties. Vorig jaar al kondigde Eshuis aan kansen te zien op lokaal niveau door een terugtrekkende beweging van de Big Four. Dit jaar blijkt dat in de praktijk ook z’n vruchten af te werpen voor het Overijsselse kantoor.

Gemeenten

De gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Tubbergen hebben Eshuis Accountants en Adviseurs als controlerend accountant geselecteerd. En ook verschillende gemeenschappelijke regelingen, waaronder de Stadsbank Oost-Nederland en het XL Businesspark, kiezen voor Eshuis. Dat meldt voormalig Deloitte-partner Elbert Dijkgraaf, die vorig jaar partner werd bij Eshuis, aan accountant.nl.

Meerdere factoren

Deloitte, maar ook EY en PwC, kondigde in 2017 aan afscheid te willen nemen van de audit van kleinere (lokale) overheden. Die terugtrekkende beweging van de Big Four is volgens Dijkgraaf die de enige factor die een rol speelt bij de keuze van lokale overheden voor kleinere kantoren. Ook betere tarieven dan voorheen maken het aantrekkelijker om in te stappen bij aanbestedingen. Bovendien hebben plaatselijke kantoren sowieso de wind in de rug, ziet Dijkgraaf. De gunfactor is toegenomen vanwege die terugtrekkende beweging van de grote kantoren, net als de behoefte om opdrachten regionaal te gunnen.