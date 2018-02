‘Aanpak belastingdruk eenverdieners verdiept opleidingskloof’

Maatregelen van het kabinet-Rutte III om iets te doen aan de stijgende belastingdruk voor eenverdieners dreigen de kloof tussen hoog- en laagopgeleiden te vergroten. Dat stelt hoogleraar economie van de welvaartsstaat aan de Universiteit Utrecht Janneke Plantenga volgens het FD.

CPB

Plantenga was een van de sprekers tijdens een symposium waar het CPB onlangs een onderzoek presenteerde naar de verschillen in belastingdruk voor een- en tweeverdieners. Daarin werd geconcludeerd dat de belastingdruk voor deze groep de komende tijd waarschijnlijk alleen maar hoger wordt, terwijl die voor tweeverdieners is gedaald.

Twee gedachten

Het kabinet hinkt volgens Plantenga op twee gedachten door zowel eenverdieners tegemoet te komen als vast te houden aan het beleid om arbeidsdeelname te stimuleren. Het gevaar van dit politieke compromis is dat het de maatschappelijk afstand tussen laag- en hoogopgeleiden vergroot, stelt de Utrechtse hoogleraar.

Zorg

Verhoging van de kinderbijslag en het inkomensafhankelijke kindgebonden budget stelt de niet-werkende partner van de laagopgeleide eenverdiener, meestal de vrouw, eerder in staat de zorg voor de kinderen op zich te nemen. Maar dat betekent dat zij langer uit het arbeidsproces is. Dat vergroot de afstand tot de arbeidsmarkt en maakt het lastiger weer een baan te vinden als de kinderen groter zijn.

Hoger opgeleiden

Het kabinet trekt tegelijkertijd extra geld uit voor regelingen die vooral hoger opgeleide vrouwen aanzetten meer te gaan werken: de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor tweeverdieners. Het voorspelbare resultaat is volgens Plantenga dat de scheve verdeling van tweeverdieners naar opleidingsniveau verder toeneemt. Op dit moment is van de laagst opgeleiden slechts een kwart tweeverdiener, terwijl dat bij hoger opgeleide stellen 70 à 80% is.

Onderkant arbeidsmarkt

Om de kloof te verkleinen zou volgens Plantenga moeten worden gekeken naar de verdiencapaciteit van laaggeschoolden, kinderen die in armoede opgroeien en de onderkant van de arbeidsmarkt in het algemeen, waar de situatie volgens haar verslechtert.